2019-02-26T16:40:37+03:00
Общество

Вскрытие подтвердило самоубийство Игоря Малашенко

Медики заявили об отсутствии криминальных признаков гибели одного из основателей НТВ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Один из основателей НТВ Игорь Малашенко. Фото: Виталия Белоусова/ТАССОдин из основателей НТВ Игорь Малашенко. Фото: Виталия Белоусова/ТАСС
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Во вторник, 26 февраля, криминалисты обнародовали предварительные результаты вскрытия тела одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, о смерти которого стало известно в минувший понедельник.

В частности, эти данные подтверждают некриминальную версию смерти медиаменеджера: экспертиза показала, что он действительно покончил с собой. Таким образом, криминальных признаков гибели Малашенко нет, передает РИА Новости со ссылкой на Высший суд Андалусии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 25 февраля, стало известно, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко. Как отмечалось, медиаменеджер мог покончить с собой.

Между тем вдова политолога - журналистка Божена Рынска - заявила, что смерть ее супруга могла быть насильственной. При этом она подчеркнула, что в настоящее время испанские правоохранительные органы расследуют гибель ее мужа.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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