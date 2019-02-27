Небензя рассказал о единственной цели США в Венесуэле

СЕГОДНЯ 02:38 2019-02-27T03:09:26+03:00

Постпред России при ООН убежден, что Штаты добиваются смены власти в республике

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Единственная цель Соединенных Штатов в Венесуэле – это смена неугодной им власти, причем США готовы добиваться этой задачи любыми способами, заявил постпред России Василий Небензя на посвященном «венесуэльскому вопросу» заседании Совета Безопасности.

«Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остаётся не решение проблем Венесуэлы, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу сделать это путём военной интервенции», - сказал он.

Российский дипломат также заявил, что США и Великобритания ограбили Боливарианскую республику на 30 миллиардов долларов.

«Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах», - подчеркнул он.

По словам Василия Небензи, «действовать законными методами американцы и их союзники не хотят, у них другая цель». Он добавил, что вместо «лицемерной попытки привезти помощь на 20 миллионов долларов», Штаты должны немедленно разблокировать счета венесуэльских госпредприятий в американских банках на 11 миллиардов долларов, которые правительство выделило для покупки лекарств, продуктов и товаров повседневной необходимости, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что потери Венесуэлы из-за американских санкций только за последние три года составили 38 миллиардов долларов.

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Пресс-конференция постпреда России при ООН Василия Небензи.

ИСТОЧНИК KP.RU