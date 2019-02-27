2019-02-27T21:43:49+03:00
В мире

Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стала ссора двух машинистов

По официальным данным, в результате ЧП погибли 20 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стала ссора двух машинистовПричиной железнодорожной катастрофы в Каире стала ссора двух машинистовФото: REUTERS
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Стала известна причина серьезной железнодорожной катастрофы, произошедшей ранее в среду, 27 февраля, в Каире. По словам генерального прокурора Египта Набиля Садека, ЧП с локомотивом, в результате которого погибли 20 человек, случилось из-за ссоры двух машинистов.

Как выяснилось, непосредственно перед трагедией машинист локомотива покинул кабину для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, преградившего ему дорогу. В это время второй железнодорожник дал задний ход, надеясь таким образом избежать разбирательства.

В итоге, как заметил Садек, оказавшийся без машиниста тепловоз начал набирать скорость и вскоре врезался в пристройку основного здания центрального каирского вокзала. Из-за столкновения произошел взрыв топливного бака, после чего огонь быстро распространился по вагонам и платформе.

В результате ЧП погибли 20 человек, и еще 50 получили травмы. Причем, по данным Минздрава Египта, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате железнодорожной катастрофы на центральном вокзале Каира.

В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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