Организаторы "Евровидения" сожалеют о решении Украины не участвовать в конкурсе 2019 года

27 Февр. 23:47 2019-02-27T23:47:43+03:00

EBU уже ведет переговоры с Киевом об участии страны в конкурсе в 2020 году

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Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаления в связи с решением Украины не участвовать в "Евровидении" в 2019 году. Об этом говорится на официальном сайте песенного конкурса.

"Каждый вещатель-участник несет ответственность за выбор своего номера для участия в песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. С грустью EBU может подтвердить, что украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) проинформировал EBU о том, что после долгих обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса песни "Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что ведут переговоры с украинской стороной об участии республики в конкурсе "Евровидение -2020" и "надеются увидеть их снова".

"Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что уже в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - отметили в EBU.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 27 февраля НОТУ объявила, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе. Решение было принято после того, как несколько участников национального отборочного тура, набравшие наибольшие баллы, оказались представлять свою страну на "Евровидении" из-за условий, выдвинутых НОТУ, а также из-за политизации конкурса в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU