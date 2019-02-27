2019-02-27T23:47:43+03:00
Звезды

Организаторы "Евровидения" сожалеют о решении Украины не участвовать в конкурсе 2019 года

EBU уже ведет переговоры с Киевом об участии страны в конкурсе в 2020 году
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Официальный логотип и слоган "Евровидения - 2019"Официальный логотип и слоган "Евровидения - 2019"
Изменить размер текста:

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаления в связи с решением Украины не участвовать в "Евровидении" в 2019 году. Об этом говорится на официальном сайте песенного конкурса.

"Каждый вещатель-участник несет ответственность за выбор своего номера для участия в песенном конкурсе "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. С грустью EBU может подтвердить, что украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) проинформировал EBU о том, что после долгих обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса песни "Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что ведут переговоры с украинской стороной об участии республики в конкурсе "Евровидение -2020" и "надеются увидеть их снова".

"Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что уже в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - отметили в EBU.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 27 февраля НОТУ объявила, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе. Решение было принято после того, как несколько участников национального отборочного тура, набравшие наибольшие баллы, оказались представлять свою страну на "Евровидении" из-за условий, выдвинутых НОТУ, а также из-за политизации конкурса в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинская певица MARUV: «Не вижу смысла устанавливать искусственные границы для музыки»

После победы в отборе на «Евровидение-2019» и последующего за ней скандала певица MARUV рассказала «КП» в Украине» о спорных пунктах договора и гастролях в России (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Туз в рукаве": Верка Сердючка бросилась спасать Евровидение

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, готов представить Незалежную на Евровидении-2019. По словам исполнителя, многие украинские артисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за скандальной реакции вокруг него (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Законопроект о цифровых участках поступил на рассмотрение Госдумы
НАТО в начале марта проведет учения в Черном море
Россия и Израиль изучат вопрос об удалении из Сирии иностранных сил
Пожарные в Германии спасли застрявшую в люке толстую крысу
Экс-адвокат Трампа признался, что у него нет данных о «сговоре» президента США с Россией
Минкультуры РФ сообщило о нарушениях в системе безопасности четырех крупнейших музеев
Причиной железнодорожной катастрофы в Каире стала ссора двух машинистов
В Израиле заявили о преодолении кризиса в отношениях с Россией
Путин анонсировал дальнейшее укрепление армии и флота
Решение о «весеннем перемирии» в Донбассе отложили из-за позиции Киева
Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каире
Экс-адвокат назвал Трампа «расистом, мошенником и жуликом»
Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном
Трамп и Ким Чен Ын запланировали подписание совместного соглашения
Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метро
Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота
Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в ЕС
В Словакии 13-летний школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
СБУ сообщило о «масштабной кибератаке» на ЦИК
Российские ученые разработали оперативный метод диагностирования рака мозга
Голикова обеспокоена тем, что россиянки стали позже рожать первого ребенка
Австралийка столкнулась с отравлением организма из-за грудных имплантов
СК ходатайствует об аресте еще двух фигурантов дела Арашуковых
Германия и Франция не собираются пересматривать соглашение по Brexit
Луценко назвал контрабандное приобретение запчастей для ВСУ «приемлемым»
Российский пилот Сергей Сироткин снова будет участвовать в «Формуле-1»