Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу
Венесуэла нашла способ обходить санкции США, переместив часть свое экспорта нефти в Индию и страны Европы. Теперь Каракас наращивает продажи сырья в этих направлениях.
Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на слова министра нефтяной промышленности Венесуэлы и главы государственной компании PDVSA Мануэля Кеведо, что объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики в среднем составляет 1,2 млн баррелей в день. Однако в феврале он сократился на 247 тысяч баррелей до 1,1 млн баррелей в день.
В США в этом месяце поставки сырья из Венесуэлы снизились с 484 тысяч до 149 тысяч бочек в день, зато экспорт нефти в Индию вырос на 40 тысяч баррелей в день. Объемы поставок “черного золота” в Испанию и Швецию Каракас сохранил на прежнем уровне, в Великобританию увеличил на 11 тысяч баррелей в день, а вот в Китай снизил в два раза.
Ранее сайт kp.ru писал, что Каракас прорабатывает с Евросоюзом вопрос проведения правительством Венесуэлы финансовых операций в условиях санкций. Министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса отметил, что введенные против Венесуэлы санкции сделали практически невозможным оплачивать через традиционные банковские системы и импортировать необходимые народу товары.
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