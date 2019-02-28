Венесуэла из-за санкций США увеличила экспорт нефти в Индию и Европу

СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-28T09:04:08+03:00

Венесуэла сократила экспорт нефти в США и Китай, но увеличила его в Индию и Великобританию Фото: REUTERS

Объемы поставок в США упали с 484 тысяч до 149 тысяч бочек в день

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Венесуэла нашла способ обходить санкции США, переместив часть свое экспорта нефти в Индию и страны Европы. Теперь Каракас наращивает продажи сырья в этих направлениях.

Газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на слова министра нефтяной промышленности Венесуэлы и главы государственной компании PDVSA Мануэля Кеведо, что объем экспорта сырой нефти из Боливарианской Республики в среднем составляет 1,2 млн баррелей в день. Однако в феврале он сократился на 247 тысяч баррелей до 1,1 млн баррелей в день.

В США в этом месяце поставки сырья из Венесуэлы снизились с 484 тысяч до 149 тысяч бочек в день, зато экспорт нефти в Индию вырос на 40 тысяч баррелей в день. Объемы поставок “черного золота” в Испанию и Швецию Каракас сохранил на прежнем уровне, в Великобританию увеличил на 11 тысяч баррелей в день, а вот в Китай снизил в два раза.

Ранее сайт kp.ru писал, что Каракас прорабатывает с Евросоюзом вопрос проведения правительством Венесуэлы финансовых операций в условиях санкций. Министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса отметил, что введенные против Венесуэлы санкции сделали практически невозможным оплачивать через традиционные банковские системы и импортировать необходимые народу товары.

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ИСТОЧНИК KP.RU