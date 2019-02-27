Венесуэла обсуждает с ЕС вопрос проведения платежей в условиях санкций

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-27T16:08:08+03:00

В МИД Боливарианской республики сообщили, что работают с Евросоюзом для получения содействия в гуманитарной сфере [видео]

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Каракас прорабатывает с Евросоюзом вопрос проведения правительством Венесуэлы финансовых операций в условиях санкций. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса в среду, 27 февраля.

Хорхе Арреаса указал на то, что с введенными против Венесуэлы санкциями почти невозможно платить через традиционные банковские системы и невозможно импортировать необходимые народу продукцию.

«Мы работаем с ООН, мы работаем с Международным комитетом Красного Креста, мы работаем с Евросоюзом, чтобы иметь содействие в гуманитарной сфере. И, конечно, чтобы - и это намного важнее - у правительства Венесуэлы была возможность покупать, импортировать то, что нужно народу страны. Суть санкций - блокировать наши деньги. Почти невозможно платить через традиционные банковские системы», - сказал он.

Накануне представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз выступает против любого военного вмешательства в Венесуэле и 28 февраля планирует проведение новой министерской встречи контактной группы по ситуации в Боливарианской республики.

Ранее сайт kp.ru писал, что 28 января американский Минфин ввел санкции против PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро назвал эти действия преступными. 15 февраля Штаты ужесточили санкции в отношении Венесуэлы. В конце января министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Евросоюз может ввести персональные санкции против руководства Венесуэлы.

Напомним, что 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU