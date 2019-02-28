2019-02-28T10:40:13+03:00
В мире

Немецкая газета назвала "восстание" Хуана Гуайдо "провалом"

По словам автора статьи, призывы лидера венесуэльской оппозиции к международному сообществу являются проявлением беспомощности противников Николаса Мадуро
Александр ДЖУМАЕВ
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В статье отмечается, что оппозиция не собирается сдавать свои позиции, пользуясь поддержкой СШАВ статье отмечается, что оппозиция не собирается сдавать свои позиции, пользуясь поддержкой СШАФото: REUTERS
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Призывы лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо к международному сообществу с просьбами о помощи являются свидетельством беспомощности противников Николаса Мадуро. Об этом говорится в материале, опубликованном немецкой газетой Frankfurter Allgemeinte.

В материале издания отмечается, что подобные призывы Гуайдо могут быть использованы действующим правительством Венесуэлы в качестве доказательства того, что действия спикера парламента Боливарианской Республики поддерживаются Вашингтоном.

Автор статьи также подчеркивает, что Николас Мадуро по-прежнему сохраняет контроль над армией страны. Именно из-за действий венесуэльских силовиков оппозиции не удалось доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу.

В статье отмечается, что оппозиция не собирается сдавать свои позиции, пользуясь поддержкой США. В частности, об этом заявлял госсекретарь США Майкл Помпео, который пригрозил последствиями тем, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле.

В заключение автор материала пишет, что ситуация может развиваться каким угодно образом. "Неясно даже то, сумеет ли Гуиадо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии", - пишет обозреватель.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны в конце января этого года. Его поддержали США, Канада, большая часть стран Евросоюза, а также многие южноамериканские государства. О поддержке повторно избранного в прошлом году президента Николаса Мадуро, в свою очередь, заявили Россия, Китай, Иран и Турция.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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