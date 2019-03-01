2019-03-01T07:33:43+03:00
Политика

Трамп и Ким Чен Ын договорились о новой встрече

Лидеры стран намерены и дальше работать над улучшением двусторонних отношений
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампПредседатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в завершении саммита в Ханое договорились продолжать обсуждать дальнейшие шаги по улучшению двусторонних отношений, а также провести еще одну встречу. Об этом пишут СМИ КНДР.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидеры стран в начале саммита поблагодарили друг друга за достигнутый прогресс и реализацию пунктов совместного заявления сингапурского саммита.

"Переговоры были направлены на ослабление напряженности на Корейском полуострове, содействие миру и стремлению установить взаимное доверие между двумя странами в целях достижения полной денуклеаризации", - пишет агентство.

Трамп и Ким Чен Ын обменялись мнениями по вопросам, требующим решения для реализации достигнутых ранее договоренностей. Издание отмечает, что главы государств по-прежнему нацелены на создание “новой истории без антагонизма, конфронтации и 70-летней враждебности”.

Как ранее сообщал kp.ru, Трамп в четверг в телефонном разговоре с японским премьер - министром Синдзо Абэ и южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином пообещал, что США продолжат переговоры с КНДР.

Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа. Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения второго переговоров раньше запланированного времени.

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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