Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

СЕГОДНЯ 02:45 2019-03-02T02:45:21+03:00

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Канада официально начала процесс об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщили в канадском Министерстве юстиции.

В ведомстве пояснили, что 1 марта официальные лица Минюста выпустили разрешение на продолжение рассмотрения этого дела, поскольку их удовлетворили представленные ранее на рассмотрение документы, подготовленные Соединенными Штатами согласно закону об экстрадиции.

Теперь дело будет слушаться в суде, который решит, законно ли экстрадировать Мэн Ваньчжоу, но окончательное решение примет министр юстиции Канады. Дату слушаний по делу назначат 6 марта, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мэн Ваньчжоу – председатель правления, финансовый директор и дочь основателя китайской телекоммуникационной компании Huawei. Ее арестовали 1 декабря в аэропорту Ванкувера по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил топ-менеджера под залог в размере 7 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU