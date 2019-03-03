"Уродливый феномен": в Израиле разгорелся скандал с билетами на Еровидение

СЕГОДНЯ 21:25 2019-03-03T21:25:33+03:00

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Продажа билетов на Евровидение в Тель-Авиве приостановлена. На этот шаг организаторы пошли из-за подозрений в мошенничестве.

Организаторы считают, что 100 лучших билетов были распределены "по блату" среди израильского истеблишмента. Пригласительные якобы получили местные знаменитости - спортсмены и медиаперсоны.

"Продажа приостановлена из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике", - пишет The Jerusalem Post.

В случае подтверждения мошеннических действий билеты вернут в свободную продажу. В настоящее время полиция проводит расследование. Представители правоохранительных органов назвали инцидент "уродливым и незаконным феноменом".

Ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан распорядился пресекать попытки спекуляции билетами на Евровидение. "Недопустимо, чтобы праздничное событие, за которым будет следить весь мир, превратилось в инструмент в руках преступников, подрывающих репутацию Израиля", - заявил политик.

Евровидение пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Израиль получил право принимать песенный конкурс после того, как представитель этой страны победил в Киеве в 2018 году.

Не успев начаться, смотр песни оказался втянут в скандал. Ранее Украина заявила о том, что не примет участия в новом конкурсе из-за скандала на национальном отборе.

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ИСТОЧНИК KP.RU