Почти все российские туристы смогли улететь из Индии
На 4 марта почти все россияне, которые не смогли вовремя вылететь из Индии, покинули страну. Большинство улетело домой на выходных, а оставшиеся ждут рейса в понедельник.Со всеми остальными работа ведется в плановом режиме, отметил пресс-секретарь посольства России в Индии Владимир Полуэктов.
В посольстве уверены, что авиаперевозчик Air Astana, рейсы которого были отменены из-за напряженных отношений между Индией и Пакистаном, не оказала должной поддержки пассажирам.
Дипломаты напоминают, что в подобных случаях нужно сразу же подходить к стойке регистрации и просить переоформить билет на другую дату или оформлять возврат средств, иначе в последствии авиакомпания может отказать в такой просьбе, сославшись на то, что пассажир не явился.
Всего в дипведомстве помогли оформить новые билеты всем россиянам в период с 4–6 марта, сообщает телеканал «360».
25 февраля индийские ВВС разгромили лагерь террористов неподалеку от пакистанской границы. Это было сделано после того, как организация взяла на себя ответственность за совершенные в Индии террористические акты.
В ответ 27 февраля между истребителями ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром произошел воздушный бой. Воздушное пространство было перекрыто для многих авиарейсов. Пилот одного из индийских истребителей оказался в заложниках у противников. 1 марта появилась новость, что власти Пакистана согласились освободить пилота истребителя МиГ-21 индийских Военно-воздушных сил, который был сбит несколько дней назад в районе спорного штата Кашмир.
ИСТОЧНИК KP.RU