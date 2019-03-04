Почти все российские туристы смогли улететь из Индии

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-04T11:53:18+03:00

Индию покинули почти все российские туристы, которые не смогли вылететь из-за конфликта с Пакистаном. Фото: Олег ЗОЛОТО

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На 4 марта почти все россияне, которые не смогли вовремя вылететь из Индии, покинули страну. Большинство улетело домой на выходных, а оставшиеся ждут рейса в понедельник.Со всеми остальными работа ведется в плановом режиме, отметил пресс-секретарь посольства России в Индии Владимир Полуэктов.

В посольстве уверены, что авиаперевозчик Air Astana, рейсы которого были отменены из-за напряженных отношений между Индией и Пакистаном, не оказала должной поддержки пассажирам.

Дипломаты напоминают, что в подобных случаях нужно сразу же подходить к стойке регистрации и просить переоформить билет на другую дату или оформлять возврат средств, иначе в последствии авиакомпания может отказать в такой просьбе, сославшись на то, что пассажир не явился.

Всего в дипведомстве помогли оформить новые билеты всем россиянам в период с 4–6 марта, сообщает телеканал «360».

25 февраля индийские ВВС разгромили лагерь террористов неподалеку от пакистанской границы. Это было сделано после того, как организация взяла на себя ответственность за совершенные в Индии террористические акты.

В ответ 27 февраля между истребителями ВВС Индии и Пакистана над Кашмиром произошел воздушный бой. Воздушное пространство было перекрыто для многих авиарейсов. Пилот одного из индийских истребителей оказался в заложниках у противников. 1 марта появилась новость, что власти Пакистана согласились освободить пилота истребителя МиГ-21 индийских Военно-воздушных сил, который был сбит несколько дней назад в районе спорного штата Кашмир.

ИСТОЧНИК KP.RU