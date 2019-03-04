Ученые предположили, откуда взялись каньоны на Марсе

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-04T15:17:06+03:00

Так выглядит зима на Марсе. Снег заполняет собой кратеры, которые находятся на поверхности красной планеты. ФОТО: esa.int

Они появились из-за частых осадков, которые выпадали на Красную планету 3,7—4,1 миллиарда лет назад

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Исследователи из Университета Брауна в Род-Айленде взялись за изучение Марса, а именно его погодных условий. Внимание ученых привлекла эпоха Ноаха, которая была отмечена 3,7 – 4,1 миллиард лет назад. Погодные условия еще молодого Марса были не самыми завидными. На поверхность планеты регулярно падали астероиды и кометы. От высоких температур лед на поверхности Марса таял, а вода испарялась, превращаясь в дождевые облака. Осадки выпадали десятки лет подряд и, скорее всего, образовали каньоны, которыми сейчас очень богата красная планета.

По подсчетам исследователей, ежегодно Марс затапливало примерно 2,6 метра осадков, это очень большой показатель. В тоже время сформировались самые крупные бассейны равнин Эллада, Аргир и Исиды. Они появились в результате столкновения Марса с астероидом, диаметром не менее 100 километров.

Астрофизики подчеркивают, что вода могла привести и к образованию глины на поверхности планеты, пишет Ридус.

Летом 2018 года специалисты NASA признались, что потеряли старейших марсоход Opportunity. Сильнейшая пылевая буря на Красной лишила ровер последних запасов энергии, и теперь даже солнечный свет не поможет технике восстановиться.

За полгода до этого в интернете появилось фото, сделанное марсоходом. Пользователь под ником WhatsUpInTheSky37 смонтировал видео. В его основе снимок, который сделал марсианский робот «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity). А запечатлел он шарик диаметром 5-10 сантиметров. Его трудно не заметить — шарик отличается по цвету от окружающей породы. Он - темно-серый. Лежит чуть зарытый в песке.

ИСТОЧНИК KP.RU