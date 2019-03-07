МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-07T14:29:24+03:00

Ранее 4 марта президент РФ Путин подписал указ о приостановлении выполнения договора, пока США не устранят нарушенные ими обязательства

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в среду, 5 марта, по поручению президента России Владимира Путина всем международным партнерам были направлены уведомление о приостановке участия России в ДРСМД.

Ранее, 4 марта, российский лидер подписал указ о приостановлении выполнения договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения. Двумя днями ранее США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД: "Всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали договор". Как заметил российский премьер, ДРСМД был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694937" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о санкциях.

ИСТОЧНИК KP.RU