МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в среду, 5 марта, по поручению президента России Владимира Путина всем международным партнерам были направлены уведомление о приостановке участия России в ДРСМД.
Ранее, 4 марта, российский лидер подписал указ о приостановлении выполнения договора до того момента, пока США не устранят нарушенные ими обязательства или до прекращения действия соглашения. Двумя днями ранее США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России.
Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМД: "Всем понятно, что США не просто приостановили, а разорвали договор". Как заметил российский премьер, ДРСМД был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности.
Мария Захарова - о санкциях.
ИСТОЧНИК KP.RU