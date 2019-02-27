США не намерены проводить в Венесуэле военную операцию

СЕГОДНЯ 02:01 2019-02-27T02:22:32+03:00

Однако Штаты собираются объявить о новых санкциях против Боливарианской республики

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Соединенные Штаты не планируют проводить военную операцию в Венесуэле, надеясь урегулировать ситуацию с помощью «экономического и политического давления».

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил журналистам спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс перед заседанием Совета Безопасности ООН по «венесуэльскому вопросу». Когда его спросили, готовит ли Вашингтон военную интервенцию в Боливарианскую республику, американский дипломат ответил коротко: «Нет».

«Наша политика заключается в том, чтобы максимально использовать дипломатию, экономическое и политическое давление», - добавил он.

При этом Эллиотт Абрамс заявил, что США вскоре объявят о новых санкциях против действующего руководства Венесуэлы. По его словам, санкций «будет больше» и на этой, и на следующей неделе, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в палате представителей конгресса США обсуждался вопрос применения силы, чтобы помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуаидо свергнуть законного главу государства Николаса Мадуро. Представители обеих партий исключили вариант американского военного вмешательства в Венесуэле.

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