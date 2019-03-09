Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей

СЕГОДНЯ 02:28 2019-03-09T02:32:28+03:00

В лечебном учреждении города Матурин в штате Монагас не было генераторов на случай перебоев с энергоснабжением

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В пятницу, 8 марта, в больнице венесуэльского города Матурин в штате Монагас из-за масштабного отключения электричества умерли 15 детей. Об этом сообщила депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы от Монагаса Мария Эрнандес дель Кастильо.

Она уточнила, что в главном медицинском учреждении города с населением более 500 тысяч человек не оказалось генераторов на случай перебоев с энергоснабжением. По словам парламентария, медперсонал больницы Матурина продолжает делать все от него зависящее для спасения пациентов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу в стране объявили выходной день. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». К этому часу в столице Венесуэлы подача электроэнергии частично восстановлена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU