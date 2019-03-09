США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле

СЕГОДНЯ 03:29 2019-03-09T03:48:16+03:00

На многих улицах Каракаса до сих пор темно Фото: REUTERS

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Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к отключению электричества в Венесуэле, а крупная авария, из-за которой почти вся страна осталась без света, связана с плохим состоянием электросетей в Боливарианской республике.

Так заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, отвечая на вопросы журналистов о причастности американцев к блэкауту. Он отметил, что отключения электроэнергии в латиноамериканской стране происходили и ранее, но не в таких масштабах.

Эллиотт Абрамс добавил, что «этого можно было ожидать», поскольку профилактических работ на венесуэльских электросетях не проводилось более года, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, свет практически по всей стране пропал вечером в четверг, 7 марта, из-за чего в пятницу пришлось объявить выходной день. Президент Боливарианской республики Николас Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм».

Из-за сбоя в электроснабжении в Каракасе не работает метро.Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться пешком

ИСТОЧНИК KP.RU