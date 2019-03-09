2019-03-09T00:24:33+03:00
В мире

Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы

По его словам, причиной сбоя в энергоснабжении стала коррупция, поэтому правительство страны надо менять [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хуан Гуаидо на митинге 8 мартаХуан Гуаидо на митинге 8 мартаФото: REUTERS
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Объявивший себя «временным президентом» Венесуэлы Хуан Гуаидо во время митинга на площади Палос-Грандес в Каракасе объявил, что в отключении электричества почти на всей территории страны виноваты действующие власти, и их надо срочно менять.

По словам лидера венесуэльской оппозиции, причиной сбоя стало то, что коррупция руководства республики привела энергосистемы страны в плачевное состояние.

«Мы все знаем, что причины в плохом состоянии энергосистемы страны из-за коррупции в этой сфере», - заявил Гуаидо и тут же призвал народ к новым акциям протеста.

Он призвал сторонников собраться в субботу, 9 марта, на проспекте Виктория, пообещав, что «завтра венесуэльцы выйдут на улицы этой страны с еще большей силой, чем прежде».

«Мы возвращаемся и не уйдем до тех пор, пока не добьемся своих целей», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 7 марта во многих регионах Венесуэлы пропало электричество, из-за чего в пятницу в стране объявили выходной день. Комментируя ситуацию, действующий президент Николас Мадуро заявил, что «американские империалисты» объявили Каракасу «энергетическую войну». К этому часу в столице Венесуэлы подача электроэнергии частично восстановлена.

Из-за сбоя в электроснабжении в Каракасе не работает метро.Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться пешком

ИСТОЧНИК KP.RU

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