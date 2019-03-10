На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян
На борту разбившегося в Эфиопии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находились трое россиян. Такую информацию предоставили в пресс-службе авиаперевозчика.
Напомним, что Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта, всего через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Причины случившегося пока неизвестны.
Сайт kp.ru писал о том, что в момент аварии на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа - выжить не удалось никому.
Согласно данным представителей Ethiopian Airlines Group, озвученным ими в ходе посвященной трагедии пресс-конференции, в списках погибших числятся граждане 33 государств, передает ТАСС.
Компания-производитель потерпевшего крушения Boeing уже принесла соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы и пообещала оказать техническую помощь в расследовании.
Военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии.
ИСТОЧНИК KP.RU