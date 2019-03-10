2019-03-10T15:27:49+03:00
Происшествия

На борту разбившегося в Эфиопии самолета было трое россиян

В Ethiopian Airlines подтвердили информацию о гражданстве находившихся на борту пассажиров и членов экипажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами. Фото: facebook.com/EthiopianAirlinesВ Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами. Фото: facebook.com/EthiopianAirlines
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На борту разбившегося в Эфиопии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines находились трое россиян. Такую информацию предоставили в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, что Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта, всего через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Причины случившегося пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что в момент аварии на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа - выжить не удалось никому.

Согласно данным представителей Ethiopian Airlines Group, озвученным ими в ходе посвященной трагедии пресс-конференции, в списках погибших числятся граждане 33 государств, передает ТАСС.

Компания-производитель потерпевшего крушения Boeing уже принесла соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы и пообещала оказать техническую помощь в расследовании.

Военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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