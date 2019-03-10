Лидер Кубы возложил на США вину за нападение на венесуэльскую ГЭС

СЕГОДНЯ 22:04 2019-03-10T22:04:05+03:00

Мигель Диас-Канель указал на то, что данная атака разоблачает ложную "озабоченность" Вашингтона гуманитарной ситуацией в республике

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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель возложил на США вину за то, что отдельные регионы Венесуэлы на несколько дней остались без электричества. По мнению лидера республики, именно американцы ответственны за атаку на автоматическую систему контроля гидроэлектростанции "Гури".

"Империя США усиливает свою преступную и жестокую агрессию против Венесуэлы. Атака на энергетический сектор разоблачает ложь и цинизм ложной озабоченности этого государства гуманитарной ситуацией в республики. Мы осуждаем агрессию против родины [экс-президента Боливарианской Республики Уго] Чавеса", - написал Диас-Канель в своем микроблоге в Twitter.

При этом ранее уже высказывался о накрывшем Венесуэле блэкауте, как о "грязном террористическом акте", осуществленном с целью поощрение военной интервенции.

Напомним, что вечером 7 марта в нескольких десятках штатов Боливарианской Республики пропало электричество. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республику атаковали "американские империалисты".

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным Каракаса, кибернападение было осуществлено прицельно в отношении ГЭС "Гури", которая производит 80% всей электроэнергии в стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU