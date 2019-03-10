2019-03-10T23:39:31+03:00
Общество

Глава МИД Австрии рассказала, куда пошли деньги за ее кабриолет с автографом Путина

Все 20 тысяч евро, вырученные за автомобиль Volkswagen «Жук», потрачены на помощь детям с тяжелыми травмами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Белый «жук» прославился тем, что на нем оставляли автографы все гости, прибывшие на свадьбу к Карин Кнайсль. Одним из первых, кто расписался на капоте, стал президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАССБелый «жук» прославился тем, что на нем оставляли автографы все гости, прибывшие на свадьбу к Карин Кнайсль. Одним из первых, кто расписался на капоте, стал президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Деньги, вырученные при продаже кабриолета со свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на котором поставил автограф президент России Владимир Путин, пойдут на благотворительность – детям с тяжелыми травмами.

«В конце года у нас проводится традиционный телемарафон — аукцион «Свет в темноте». И как раз там был продан ретро-автомобиль Volkswagen «Жук» с нашей свадьбы», - рассказала глава австрийского МИД в интервью газете «Коммерсант».

Все деньги, собранные в ходе этого проекта, были переданы небольшому центру в Швехате. Там проводят занятия иппотерапией для детей с тяжелыми проблемами после физических или психологических травм.

«Благодаря занятиям с животными, с лошадьми, дети снова приобретают уверенность в себе», - отметила Карин Кнайсль, добавив, что собирается посетить этот центр, потому что сама «увлеченная наездница» и держит лошадей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на капоте белого Volkswagen «Жук» оставили автографы все гости, прибывшие на свадьбу главы австрийского МИД. Одним из первых, кто на нем расписался, был Владимир Путин. Позже этот кабриолет продали на аукционе за 20 тысяч евро.

Путин танцует на свадьбе у Кнайсль.Российский президент побывал на свадьбе у главы Австрийского МИД. Путин подарил Кнайсль букет цветов, а она ему - танец!

ИСТОЧНИК KP.RU

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