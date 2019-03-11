Виктор Сухоруков назвал идею снять фильм «Брат-3» бредом и глупостью

СЕГОДНЯ 02:34 2019-03-11T02:52:36+03:00

Актер, сыгравший в первых двух картинах, также опроверг сообщения о своем участии в «продолжении» [видео]

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Актер Виктор Сухоруков, который сыграл в культовых фильмах «Брат» и «Брат-2» роль Виктора Багрова, категорически против съемок их «продолжения», а саму эту идею он назвал «бредом и глупостью».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале шоумен Стас Барецкий объявил, что собирается снять картину «Брат-3», а в съемках якобы примут участие Вячеслав Дацик, Никита Джигурда, Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков и балерина Анастасия Волочкова. Кроме того, одну из главных ролей может исполнить «синтоловый качок» Кирилл Терешин.

«Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих «продолжателей» не желаю», - приводит слова Виктора Сухорукова РИА Новости.

Народный артист России также опроверг сообщения о том, что он может участвовать в съемках ленты, уточнив, что «где-то прочитал, будто бы этот режиссер разговаривал со мной о возможности участия в его фильме».

«По его словам, я сначала согласился, а потом отказался. Никаких разговоров не было. И быть не могло», - подчеркнул Сухоруков.

Кстати, Волочкова, которая, как заявлял Барецкий, сыграет в его фильме владелицу салона интим-услуг, тоже сказала, что это «очередная ложь», и никто ее на съемки не звал.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/621454" frameborder="0"></iframe> Лучшие цитаты из фильмов «Брат» и «Брат-2».Сегодня исполняется ровно 15 лет с того дня, как в Кармадонском ущелье вместе со съёмочной группой исчез любимый актёр и режиссёр Сергей Бодров-младший. В этот день мы решили вспомнить самые яркие цитаты из его лучших фильмов - «Брат» и «Брат-2»

ИСТОЧНИК KP.RU