Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-11T07:22:10+03:00

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Американская компания Boeing отменила презентацию своего нового самолета Boeing-777X, запланированную на 13 марта, в связи с крушением Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии.

Как заметили в корпорации, в настоящее время их основная задача – «поддержать клиентов», поэтому и было решено перенести мероприятие на более подходящее время. «Boeing глубоко опечален аварией рейса Ethiopian Airlines N 302, наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов. <…> Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем», - цитирует заявление компании агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Воздушное судно потерпело крушение через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, примерно в 60 километрах от эфиопской столицы. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту, - 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU