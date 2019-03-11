2019-03-11T14:27:46+03:00
Происшествия

На месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящик

Бортовой самописец был найден участниками поисковой операции [видео]
Елена Гильманова
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На месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящикНа месте крушения Boeing в Эфиопии нашли черный ящикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Эфиопии на месте крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines был обнаружен его бортовой самописец.

Как сообщает агентство Reuters, черный ящик был найден участниками поисковой операции. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Самолет потерпел крушение через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы, примерно в 60 километрах от эфиопской столицы. В результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту, - 149 пассажиров, из которых трое были гражданами России, и восемь членов экипажа. На борту также были сотрудники Организации Объединенных Наций.

В связи с крушением самолета, американская компания Boeing уже отменила презентацию своего нового самолета Boeing-777X, запланированную на 13 марта. В корпорации заявили, что в настоящее время их основная задача – «поддержать клиентов».

Эксплуатации модели Boeing 737 Max на время остановили в Китае и Эфиопии.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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