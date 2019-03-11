2019-03-11T14:43:55+03:00
Общество

Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"

Именно они спасли жизнь малышки, вовремя вызвав полицейских
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"Соседей московской "девочки-маугли" представят к награде "За содействие"Фото: "КП" Архив
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Следственный комитет РФ сообщил о том, что соседей московской "девочки-маугли", которые вовремя вызвали полицейских и не дали девочке умереть от голода, представят к награде «За содействие».

Ранее стало известно о том, что накануне в Москве задержали мать 5-летней малышки. Женщина несколько дней держала ребенка в квартире совершенно одну. У малышки почти полностью отсутствуют социальные навыки и наблюдаются признаки анорексии. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, ночью 10 марта в одной из московских многоэтажек на Ленинградском шоссе соседи вызвали полицию из-за непрекращающегося плача ребенка. Выломавшие дверь спасатели обнаружили полуголого ребенка в куче гниющего мусора. Девочка очень хотела пить, но не могла налить себе стакан воды самостоятельно. Еды в холодильнике также не было.

Накануне стало известно о том, что детский омбудсмен Анна Кузнецова выяснит обстоятельства произошедшего с найденной в Москве "девочкой-маугли". К слову, сейчас малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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