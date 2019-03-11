2019-03-11T19:14:35+03:00
Политика

США изучают возможность создания запрещенных ДРСМД ракет

В Вашингтоне заявили, что приступили к рассмотрению данного вопроса на фоне разрыва двустороннего соглашения с Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМДСША начали изучать возможности создания ракет, запрещенных ДРСМДФото: REUTERS
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США официально объявили о начале проработки вопроса создания ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены двусторонним договором, заключенным с Россией еще в прошлом веке. Соответствующее заявление сделала заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Согласно ее данным, Пентагон рассматривает возможность не только созданий подобных системы, но и дальнейшего их развертывания.

"Теперь, когда мы приостанавливаем и выходим из ДРСМД, министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор", - цитирует ТАСС Томпсон.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще в начале февраля 2019 года, а спустя месяц российская сторона также решила приостановить участие в соглашении.

Сайт kp.ru писал о том, что в Москве обвиняют Вашингтон в нарушении положений ДРСМД, сами же американцы винят во всем русских.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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