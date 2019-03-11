Украинские радикалы попытались вновь сорвать митинг Порошенко

СЕГОДНЯ 22:16 2019-03-11T23:00:07+03:00

Президенту приходилось перекрикивать радикалов, которые на протяжении всего выступления стояли за забором [видео]

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Члены ультраправой украинской партии "Национальный корпус" попытались вновь сорвать предвыборный митинг президента страны Петра Порошенко, который в этот раз прошел на площади имени Королева в Житомире.

Глава политического объединения Андрей Билецкий пообещал, что его соратники будут приходить на все выступления главы государства до тех пор, пока он не посадит экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря за крупные хищения из средств "Укроборонпрома".

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире.Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Сайт kp.ru писал о том, что ранее радикалы уже входили с этой целью на улицы. Тогда демонстрации прошли перед зданием администрации президента в Киеве и на месте проведения предвыборного митинга Порошенко в Черкассах. Президенту пришлось досрочно закончить свое выступление и буквально бежать из города.

В этот раз в понедельник, 11 марта, радикалы также выкрикивали требования о проведении расследования данного инцидента. Агрессивно настроенных молодых людей отгородили забором и приставили к ним правоохранителей, однако Порошенко все равно испытывал недовольство.

Ему приходилось перекрикивать националистов, и даже включенная на заднем плане музыка в этом не сильно помогала. Пытаясь оправдаться за происходящее перед своими избирателями президент заявил, что вся эта акция "проплачена", и "негодяи" всего лишь пытаются расколоть единство украинцев, передает "Страна.UA".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696199" frameborder="0"></iframe> Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU