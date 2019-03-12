2019-03-12T07:15:42+03:00
Политика

В Сети появилось фото Порошенко, сбегающего с собственного митинга

Президент Украины вынужден был спешно покинуть место выступления в Житомире, поскольку за забором его ждали радикалы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В Сети появилось фото президента Украины Петра Порошенко, на котором тот буквально сбегает с места проведения собственного предвыборного митинга в Житомире.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший понедельник, 11 марта, участники партии "Националистский корпус" решили посетить еще одно выступление главы государства. Радикалы громко кричали, размахивали флагами и требовали от политика тщательного расследования коррупционного скандала в оборонной сфере страны.

Депутат Верховной Рады оценил фотографию по достоинству

Депутат Верховной Рады оценил фотографию по достоинству

Сам Порошенко продолжал оправдываться перед избирателями, обещать им светлое будущее, пытаясь заглушить возгласы недовольных громкой музыкой. В этот раз президент смог довести мероприятие до конца, поскольку радикалом огородили забором, однако покидать сцену пришлось все также в спешке.

"Вдруг вспомнил, как он (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили по крышам гонял", — прокомментировал снимок украинский депутат Александр Онищенко, который и опубликовал фотографию в Facebook.

Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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