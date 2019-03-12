В Сети появилось фото Порошенко, сбегающего с собственного митинга

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-12T07:15:42+03:00

Президент Украины вынужден был спешно покинуть место выступления в Житомире, поскольку за забором его ждали радикалы

Изменить размер текста: A A

В Сети появилось фото президента Украины Петра Порошенко, на котором тот буквально сбегает с места проведения собственного предвыборного митинга в Житомире.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший понедельник, 11 марта, участники партии "Националистский корпус" решили посетить еще одно выступление главы государства. Радикалы громко кричали, размахивали флагами и требовали от политика тщательного расследования коррупционного скандала в оборонной сфере страны.

Депутат Верховной Рады оценил фотографию по достоинству

Сам Порошенко продолжал оправдываться перед избирателями, обещать им светлое будущее, пытаясь заглушить возгласы недовольных громкой музыкой. В этот раз президент смог довести мероприятие до конца, поскольку радикалом огородили забором, однако покидать сцену пришлось все также в спешке.

"Вдруг вспомнил, как он (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили по крышам гонял", — прокомментировал снимок украинский депутат Александр Онищенко, который и опубликовал фотографию в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696199" frameborder="0"></iframe> Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU