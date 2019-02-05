2019-02-05T14:12:08+03:00
Политика

Япония сама признала, что Курилы — идеальная точка для американских ракет

В Токио решились на публикацию о том, что возможный «возврат островов» Москвой - палка о двух концах
Игорь ЯКУНИН
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Oказывается, США все-таки могут разместить свои ракеты систем ПРО на Южных Курилах, если Москва вдруг решит острова «вернуть»Oказывается, США все-таки могут разместить свои ракеты систем ПРО на Южных Курилах, если Москва вдруг решит острова «вернуть»Фото: EAST NEWS
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Деловое японское издание Japan Business Press поразило своих читателей в самое сердце: оказывается, США все-таки могут разместить свои ракеты систем ПРО на Южных Курилах, если Москва вдруг решит острова «вернуть». Мол, именно Южные Курилы, а особенно остров Итуруп, - идеальная точка для защиты Японии и самих США от угроз со стороны Северной Кореи и создания «пояса безопасности». Причем, такой «пояс верности» способен еще и контролировать… ну конечно, русские военные корабли! То есть американские вооружения на Курилах способны «запереть» Тихоокеанский флот. Он окажется у них практически под прямым прицелом!

Мы попросили прокомментировать эту публикацию военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского:

- Откровение японцев стало неожиданным? И насколько американские ПРО на Курилах станут угрозой для России?

- То, о чем мы неоднократно заявляли, японцы — пока в лице своего издания - наконец-то признали вслух. Да, если, например, на Итурупе, где нужная инфраструктура для систем противовоздушной обороны сейчас, в принципе, уже имеется, США разместят свои ПРО, то они не только смогут защищать американскую территорию от потенциальных пусков северо-корейских баллистических ракет на раннем этапе пуска, когда еще не отделились боеголовки, но и создадут явные проблемы для России. Для флота — точно.

- Проблемы для Тихоокеанского флота, в первую очередь?

- Да, как очевидно для всех специалистов, контроль над Южными Курилами - это возможность «закрыть» незамерзающий пролив Екатерины. Да, пролив этот — не единственная возможность для нашего флота выходить на открытое океанское пространство, есть и иные варианты, разумеется. Но именно этот путь - самый удобный.

- Секундочку. Но если американцы с территории Курил будут сбивать северокорейские ракеты, то на чьи головы упадут их обломки? Не на японцев ли? Или, может, на нас?

- Самый явный вариант — на земли самого северного из японских островов — на Хоккайдо. То есть японцы признают, что весьма возможное размещение американских военных на Итурупе и Кунашире — проблема не только для России, но и для самой Японии! А главное - японцы признают, что Россия прекрасно понимает потенциальную угрозу размещения ПРО США на Южных Курилах. И пока она существует, Москва вряд ли пойдет на уступки по передаче островов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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