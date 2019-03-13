2019-03-13T08:00:56+03:00
Политика

Россия призвала британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей

До сих пор Москва удостаивалась лишь туманных речей, состоящих из бездоказательных обвинений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Фото Артем Геодакян/ТАССПосол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Фото Артем Геодакян/ТАСС
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Министерство иностранных дел России рассчитывает в ближайшее время получить ответы на все интересующие его вопросы относительно инцидента в Солсбери. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства, обращаясь к послу Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее дипломат публично высказался об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, при этом опять не предоставил никаких доказательств своих слов. Посол заявил, что Лондон пока не готов обнародовать часть информации, но при это в очередной раз сходу обвинил во всем россиян, тем самым оказав влияние на текущее расследование.

"Наши озабоченности и вопросы к британским властям до сих пор остаются без должной реакции. Надеемся в ближайшее время услышать от Посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it" (англ. "русские сделали это")", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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