Россия призвала британского посла дать четкие ответы по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-13T08:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство иностранных дел России рассчитывает в ближайшее время получить ответы на все интересующие его вопросы относительно инцидента в Солсбери. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства, обращаясь к послу Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее дипломат публично высказался об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, при этом опять не предоставил никаких доказательств своих слов. Посол заявил, что Лондон пока не готов обнародовать часть информации, но при это в очередной раз сходу обвинил во всем россиян, тем самым оказав влияние на текущее расследование.

"Наши озабоченности и вопросы к британским властям до сих пор остаются без должной реакции. Надеемся в ближайшее время услышать от Посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему "Russians did it" (англ. "русские сделали это")", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU