Посол Британии в России: Скрипали живы, но не рвутся общаться, а Боширов и Петров должны предстать перед судом

Посол Британии в России Лори Бристоу в преддверии начала перекрестного Года музыки дал интервью газете Коммерсант». Приводим наиболее интересные фрагменты:

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Мы уже обнародовали достаточно, в том числе снимки c камер видеонаблюдения, информацию о совершенном ранее хакерском взломе компьютера Юлии Скрипаль, а Нидерланды со своей стороны при нашей поддержке обнародовали информацию о том, что мы знаем об атаке на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге. Часть информации мы пока не готовы обнародовать, но сделаем это, передав ее в суд. Расследование пока продолжается. Задача полиции - выстроить всю цепочку убедительных доказательств, чтобы показать, что произошло. Наша цель - привлечь к суду в Великобритании тех, кто называет себя Петровым и Бошировым, за преступление, совершенное на территории Великобритании. Не знаю, получится ли когда-либо добиться того, чтобы они предстали перед британским судом. Но мы, конечно, попробуем сделать это, особенно если они когда-либо окажутся в Британии.

Что касается дела Литвиненко, как вы знаете, подозреваемых было невозможно судить в Британии, и мы провели независимое публичное расследование. Но по делу Скрипалей мы еще не на том этапе и пока нацелены на то, чтобы эти люди предстали перед британским судом.

СКРИПАЛИ МОГУТ ОБЩАТЬСЯ, НО НЕ РВУТСЯ

- Наконец, что касается самих Скрипалей: их пытались убить нервно-паралитическим веществом - они едва выжили. Я настаиваю на том, что они живы, мы не держим их под стражей, если они захотят покинуть Великобританию или говорить с журналистами, они могут это сделать, они свободные люди. Но несложно понять, почему мы так озабочены их безопасностью и почему они, вероятно, не рвутся увидеть сотрудников посольства России.

НУЖНЫ КАНАЛЫ ДЛЯ ДИАЛОГА

- Наш сигнал ясен: если на нас нападают, мы будем вынуждены защищаться. Но это не то, каких отношений мы хотим с Россией, как об этом заявила премьер-министр. Не знаю, как выразиться яснее...Прекратите совершать опасные, дестабилизирующие, опрометчивые поступки. Иначе мы отреагируем. Нам нужны каналы для диалога, которые частично обрушились в последние годы. Мы должны быть в состоянии говорить друг с другом. И потом уже мы сможем вернуться к более позитивной повестке, о которой мы за последние годы подзабыли.

О СОЛСБЕРИЙСКОМ СОБОРЕ ИЗ ШОКОЛАДА

- В то же время я не перестаю удивляться, насколько плохо в России понимают, как на самом деле устроена Великобритания. Мы видим это по тому, что о нас говорят, и по тем ошибкам, которые делаются. Скажем, корпоративный подарок от телеканала Russia Today в виде шоколадного Солсберийского собора. Кому-то он показался забавным - мне нет. Там умер человек - и это не повод для шуток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Скрипаль: Дядя, звони бабушке раз в две недели!

Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория уже год пытается добиться от британских властей разрешения для встречи с дядей и двоюродной сестрой. Но кроме единственного разговора по мобильному телефону ей так и не удалось ничего получить (подробности)

Трюк «дохлый кот»: Мария Захарова о «деле Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ - о грязной подоплёке самой громкой антироссийской провокации современности (подробности)

Посольство РФ в Британии готово встретиться с сыном женщины, погибшей от «яда Скрипалей»

Посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с Эваном Хоупом — 20-летним молодым человеком, чья мать скончалась 9 месяцев назад из-за «Яда Скрипалей» (подробности)