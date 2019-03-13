2019-03-13T12:35:14+03:00
Общество

Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах

Ранее соответствующую поправку одобрили в Госдуме
Елена АКИМОВА
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Россияне поддерживают запрет на размещение хостелов в жилых домахРоссияне поддерживают запрет на размещение хостелов в жилых домахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, как россияне относятся к запрету размещения хостелов в жилых домах. Оказалось, что большинство респондентов поддерживают данную меру. 80% опрошенных жителей Москвы и Санкт-Петербурга признались, что подобное соседство доставляет неудобство. Свою позицию люди аргументируют тем, что постояльцы шумят, курят, пьют алкоголь и в целом доставляют дискомфорт собственникам недвижимости.

Если бы данные гостиницы размещались с согласия людей, то 72% опрошенных никогда не дали одобрения, а 58% уверены, что смягчать новый запрет ни в коем случае нельзя.

Ограничение коснется всех хостелов, даже существующих. Эту меру поддерживают 59% по России и 69% – в столицах. Многие согласны терпеть хостел в своем доме, но при условии, что он будет на первом этаже и постояльцы будут пользоваться отдельным входом (26% и 37 в Санкт-Петербурге и Москве). За дополнительную шумоизоляцию проголосовало 10 процентов опрошенных, сообщает сайт Dni.ru.

В начале весны Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает предоставление жилого помещения в многоквартирном доме для гостиничных нужд. Корреспондент «КП» проник в тайны этого бизнеса, но так и не понял, чем он помешал депутатам.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавинов заявил, что комитет совместно с членами Совфеда готов приступить к доработке закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. При этом он добавил, что с момента внесения на рассмотрение законопроекта прошло четыре года и за это время, при реальном желании что-либо изменить, это можно было сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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