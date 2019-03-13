В Москве с воинскими почестями похоронили Владимира Этуша

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-13T15:58:14+03:00

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В столице похоронили народного артиста СССР Владимира Этуша. Его прах предали земле на Новодевичьем кладбище в семейной могиле, где покоятся его родители.Напротив - могила актера Михаила Державина (тоже семейное захоронение). Недалеко похоронен Николай Васильевич Гоголь.

Похороны прошли с воинскими почестями. Награды актера, которые он получил за участие в Великой Отечественной войне, несла рота почетного караула. Об этом 13 марта рассказал заместитель директора Театра имени Вахтангова Антон Прохоров.

«Урну с его прахом тоже доверили почетному караулу», — цитирует Прохорова ТАСС.

В церемонии также приняли участие родственники и друзья актера. Поклонники смогли проститься с Владимиром Этушем 12 марта. Церемония прощания была организована в здании Театра имени Вахтангова, пишет газета "Известия".

На прощании звучала только музыка, которую любил Владимир Этуш (Иоганн Себатьян Бах и песни Мирей Матье), его голос из фонотеки самых разных ролей. В зрительном зале в почетном карауле - артисты театра. В фойе - выставка фотографий из спектаклей, в которых играл Владимир Абрамович

За плечами Владимира Эутша длинная жизнь. Он родился в 1922 году и до последнего не отказывался от ролей. 9 марта его сердце остановилось.

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«Папа не хотел, чтобы его видели в гробу»

Сразу после известия о смерти актера «КП» дозвонилась дочери Владимира Этуша Раисе в США, где она живет.

- Мой папа был очень гордый человек, - сказала Раиса Этуш. - И он говорил, что никогда бы в жизни не хотел, чтобы его видели в гробу. Он бы хотел, чтобы его сожгли и поставили урну с прахом. Он не хотел быть вот в таком состоянии, когда у него нет сил, когда он не в силах себя защитить. Очень этого боялся.

Прощание и похороны Владимира Этуша.

ИСТОЧНИК KP.RU