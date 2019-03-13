Дочь Владимира Этуша Раиса: У отца была куча комплексов и проблем из-за внешности

Владимир Этуш умер от остановки сердца 9 марта. Простились с ним 12 марта в театре имени Вахтангова, где он служил.

Учил новую роль

Последние 17 лет артист жил в браке с Еленой Горбуновой, которая была на 42 года его моложе. Все коллеги в один голос говорят, что именно Елена продлевала жизнь Этушу, посвятив себя уходу за любимым мужчиной. «Я ее не просто люблю, но и очень благодарен ей, - признавался актер. - Я и одиночество несовместимы. Без женщины рядом я бы зачах...»

- Я общался с Леной (вдовой актера. - Ред.), - рассказал «КП» худрук Театра им. Вахтангова Римас Туминас. - Она сказала мне, что 8 марта, в последний день его жизни, все было сначала нормально. Владимир Абрамович плотно поел, даже позанимался на тренажерах. Он каждый день тренировался: ходьба на месте, поднимал гантели маленькие... А потом вдруг затрясся, стало плохо. Отказался есть и пить. Словно какой-то протест. Как будто надоело ему жить - устал... Ему стало хуже, его увезли на «Скорой».

На Елене Горбуновой Этуш женился, когда ему было 80 лет. Елена на 42 года моложе.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«Скорая» увезла его 8 марта вечером. А утром 9 марта жена Лена должна была на нашей театральной машине к нему ехать. Думала - он в реанимации под присмотром. Уже машина была подана. И тут звонок из больницы: печальная весть. Скончался. Сердце не выдержало. Лена плачет, бедная, сокрушается, что не было ее рядом с ним в этот момент... Я ее утешал. Ведь она и так много для него сделала - своей неустанной заботой продлевала ему жизнь. Она и театр.

Его жизнь связана с Театром Вахтангова. Владимир Абрамович до последнего был в работе, он воин сцены! У него было много спектаклей, но понемногу они уходили. Ушла «Пристань», «Окаемовы дни», «Бенефис». По состоянию здоровья Владимир Абрамович не выдерживал большой нагрузки.

Но он собирался играть небольшую роль в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Режиссер Владимир Иванов специально для него придумал небольшую роль графа... Владимир Абрамович начал репетировать. И даже перед смертью за сутки дома учил текст!

«Папа не хотел, чтобы его видели в гробу»

Сразу после известия о смерти актера «КП» дозвонилась дочери Владимира Этуша Раисе в США, где она живет.

- Мой папа был очень гордый человек, - сказала Раиса Этуш. - И он говорил, что никогда бы в жизни не хотел, чтобы его видели в гробу. Он бы хотел, чтобы его сожгли и поставили урну с прахом. Он не хотел быть вот в таком состоянии, когда у него нет сил, когда он не в силах себя защитить. Очень этого боялся.

Сейчас иду в русское консульство - надо выбить ребенку (внуку Этуша Джеймсу-Владимиру. - Ред.) визу, чтобы он со мной прилетел в Москву на похороны.

Дочь Этуша Раиса, заслуженная артистка Российской Федерации, оставила карьеру ради мужа - американского бизнесмена. Фото: Кадр из фильма

- Мне сказали, что за сутки до смерти к Владимиру Абрамовичу вроде бы приезжал ваш муж. Как такое возможно, вы же в Америке живете...

- Правильно, это мой первый муж Сергей к папе приезжал. Папа его обожал. И загорался от общения с ним. Удивительное у них было такое мужское братство...

- Читала о том, что у вас недопонимание было с отцом...

- А у кого не бывает? Это все жизнь, она вмещает всякое-разное. А с папой у нас было недопонимание, да. Я работала 26 лет в Театре сатиры. У меня были очень хорошие роли. Но так случилось, что я встретила человека из Техаса, поэтому я в Америке.

- Видимо, Этушу хотелось, чтобы вы дальше работали в России?

- Конечно. Он патриот. Во-первых, он не понимал, как можно уехать из родной страны. Во-вторых, хотел, чтобы мы все были вместе. Недавно, 27 февраля, когда я приезжала в Москву, мы с папой увиделись и... попрощались.

- Попрощались? У вас было предчувствие, что это последняя встреча?

- Это мое, ладно? Мы с ним друг около друга сидели и... Понимаете, у нас с ним всегда шла игра. И когда мы с ним сидели за столом последний раз в жизни, за несколько недель до его ухода - а он неважно себя чувствовал, вдруг я увидела: он со мной играет - так, как в детстве!

- А в чем эта игра заключалась?

- Например, мы в детстве сидели за столом дома и безмолвно перемигивались - обменивались значащими взглядами. Допустим, папа приходил на обед. А мама (вторая жена Этуша Нина Крайнова. - Ред.) ему говорит: «Почему ты мне не позвонил, когда шел домой?» «Я забыл», - говорит папа. А сам ее «гипнотизирует» глазами, потому что ему все надо быстро-быстро. Мама чувствовала этот взгляд, поворачивалась к нему и говорила: «Если даже ты меня будешь сверлить взглядом, суп быстрее не нагреется!» Потом мама отворачивалась, а мы с папой переглядывались, перемигивались: мол, сейчас пошалим, пока мама не видит. Начинали строить друг другу рожицы, гримасничать. Он у меня выхватывал вилку, поднимал на меня смешно брови или делал большие глаза. Мама поворачивалась - подозревала, что за ее спиной что-то происходит... Такое было почти каждый день. В общем, это такие зарисовки, которые мне словами трудно передать, но они у меня перед глазами.

Мама подавала первое, второе, компот. Папа ел, а потом перед спектаклем ему надо было еще отдохнуть. А когда папа отдыхал, мы сидели тихо, нам нельзя было двигаться, потому что папа очень чутко спал. Он выносил будильник из комнаты - тиканье ему мешало. И мы с мамой сидели тихо 40 минут или час. И в это время никаких разговоров по телефону, и не дай бог, чтобы паркет скрипнул...

Вообще папа был педант. А мама ему соответствовала, потому что у нее все было на местах, в доме просто хирургическая чистота. Она все вычищала и после этого еще раз, ой, с марлечкой ходила проверяла - нет ли пыли. Она любила дом удивительно и очень вкусно готовила. Она была из Баку, а бакинские хозяйки - это отдельная история.

Покупала какой-то кусок мяса, который она проворачивала в мясорубке, туда добавляла пряности, то, это. Папа это все поглощал и... не обращал внимания. Мама его спрашивала через минуту после обеда: «Что ты сейчас ел?» И он затруднялся ответить. Но если у нее не хватало времени, она в кулинарии в Доме литераторов покупала котлеты. Папа приходил, ел и говорил специально: «Ниночка, очень вкусные котлеты, как ты их сделала?!» Я видела, как она давилась от смеха, но говорила: «Ой, это так было тяжело». И это тоже была игра.

Звездная роль артиста - Карабас-Барабас (1975 год, «Приключения Буратино»). Фото: Кадр из фильма

Исправил речь и хромоту

- Каким Этуш был отцом? Как он вас воспитывал?

- Очень строго. Не переносил, чтобы я болталась без дела, валялась на кровати, даже когда болела. А мне было 5 - 6 лет. Требовал, чтобы я все равно что-то делала - рисовала, занималась чем-то, читала... Раз он сказал: «Ты еще не читала «Ревизора» Гоголя! А как ты собираешься разговаривать, например, с тетей Юлей Борисовой (актриса Театра Вахтангова. - Ред.), дядей Мишей Ульяновым (актер Михаил Ульянов. - Ред.) Разве им будет интересно с тобой?!»

- В школу к вам приходил?

- Ни разу. И где моя школа, толком не знал. Дневник мама проверяла.

- А папа вам что-то объяснял, мог зажечь?

- Папа не то что зажечь, он по-другому не существовал! Когда мы отдыхали за городом, папа учил меня плавать, не бояться животных - ни коров, ни лошадей. Но он был очень эмоциональным, с взрывным темпераментом. У меня начинался столбняк, когда он кричал. Это не оттого, что он плохой, а он просто не понимал, как это впечатляет: такая мощная энергия...

Очень любил ходить. И меня приучил гулять. У него была железная воля. После войны ему (а до войны он проучился курс в Училище им. Щукина) врачи сказали: мол, забудьте об актерской профессии, потому что будете хромать. Но он так разработал ногу, что не хромал. Кстати, когда он поступал, то пришепетывал, шепелявил - и в сценической речи ему надо было ставить, по-моему, все 33 буквы алфавита. Но он все исправил. Очень целеустремленный. И этот огонь в нем горел до последнего!

Зубной врач Шпак (1973 год, «Иван Васильевич меняет профессию»). Фото: Кадр из фильма

«Когда помоешь машину?!»

- О чем вы с ним спорили как дочь с отцом?

- Он очень требовательно относился к моей одежде. Рьяно доказывал, что такое сочетание цвета, как у меня, - это невозможно! Еще он ненавидел мою привычку не мыть машину «Москвич», которую он мне подарил. «Когда ты помоешь машину?!» А мне казалось: какая разница, она все равно испачкается...

Часто мне говорил: «Под лежачий камень вода не течет». И считал, что надо двигаться в профессии, искать...

Он никогда в Театре Вахтангова не был на правах премьера, чтобы для него ставили спектакли. Скажем, Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Юрий Яковлев - для них ставили спектакли. А папа всегда был сбоку. И ему надо было искать себе применение - находить себе пьесы, работу для своей внешности... Это он делал не покладая рук. И хотел, чтобы я тоже так поступала.

- А я думала, что Этуш в Театре Вахтангова считался великим!

- Что вы, это заблуждение. Он себе сам все придумывал. Сам приносил пьесы, искал, пробивал их... У него было столько комплексов и проблем с его внешностью. Какое счастье, что он все это преодолел!

- Но в молодости он был красивый!

- Это вы так считаете, а для русского театра у него специфическая внешность. Ему в кино давали роли то иностранцев, то кавказцев... А в театре предлагались порой жуткие пьесы. Иногда ставилось условие: надо поставить каких-то три жутких пьесы в духе того времени, чтобы потом сыграть одну классику.

- Национальность ему мешала?

- Он еврей по национальности, но он не знал языка, никаких национальных молитв, праздников еврейских. Говорил, что воспитан русской культурой и по духу совершенно русский. (Артист признавался: «Мне предлагали фамилию менять, но я думаю, что Этуш, как и, скажем, Плятт, - нейтральные фамилии. - Ред.).

Всенародную известность Этуш получил благодаря роли товарища Саахова в «Кавказской пленнице» (1966 г.). Фото: Кадр из фильма

Мормышка для гостей

- Владимир Этуш оставил завещание?

- У меня все нормально, все есть. И есть память. И то, что я помню, и то, что я поняла, переоценила, недооценила, открыла, - все это со мной. Это мое богатство. От папы было много подарков. Подарки - это люди, которые нас окружали, гости, которые к нам приходили, для которых он был как мормышка, потому что он был интересен, привлекателен. Невероятное окружение - друзья папы, мамы, профессора, врачи, академики... Вас интересуют материальные подарки? Ну вот папа подарил мне машину «Москвич», я на ней шесть лет ездила и под ней лежала заодно. Папа ходатайствовал о квартире, когда я вышла замуж, родила. Тогда папа пошел к Юрию Лужкову. Это тоже подарок. И мы с папой жили в одном доме, но в разных подъездах.

Моя мама вообще считала, что со всеми вопросами, какие возникают, я должна идти к папе, а не делать сама. Она говорила: «Ты не знаешь, а папа тебе может хорошо посоветовать». Но я считаю, что человек с какого-то возраста должен все делать сам, может быть, и спотыкаться, и разбивать ноги, но делать свои ошибки, а не под папиным руководством.

ЭПИЗОД

Увидев в театре всего 13 зрителей, попросился на фронт

«На охоте я никогда не был и не пойду. На войне отстрелялся. Убивать не могу, мне даже рыбу жалко жарить. Хотя ем я ее с удовольствием», - рассказывал Этуш в одном из интервью.

В 1941 году, когда фашисты приближались к столице, Владимира Этуша взяли на строительство оборонительных сооружений. Когда через три месяца он вернулся домой, то решил сходить в театр. В зале было всего 13 человек. Это настолько сильно подействовало на Этуша, что он понял: его профессия теперь никому не нужна. Он пошел в военкомат. Воевал Этуш почти два года. В 1943 году его наградили орденом Красной Звезды за участие в одной из операций в Запорожье. Тогда на передовой Этуш поднял солдат в атаку, но получил серьезное ранение. Из госпиталя его выписали с группой инвалидности. Вернувшись в Москву, Этуш вновь пришел в Театральное училище имени Щукина.

В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

Стукач и рыбки

Артист Николай Коршилов вспоминал: «В молодости я проходил практику в Театре имени Вахтангова. Там служил посредственный актер, чье основное амплуа - стукач. Многие об этом знали. И вот однажды стоит этот актер в комнате отдыха и, склонившись над аквариумом, внимательно наблюдает за рыбками. К нему подходит Этуш и, кивая на рыбок, сочувственно так спрашивает: «Молчат?..»

Разумеется, «секретный» артист затаил на Этуша злобу и искал повод ему отомстить. И вот долгожданный момент настал. Группа артистов, в числе которых был и Этуш, вернулась в театр после шефского концерта, который по традиции заканчивается банкетом. Этуш, человек непьющий, одну-две рюмочки себе все-таки позволил. Сексот принюхался и с ехидцей победителя отметил: «Что-то вы, товарищ Этуш, сегодня не в форме...» «Да и вы сегодня в штатском...» - мгновенно срезал Этуш».

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

В «Кавказской пленнице» сыграл своего знакомого

О съемках в «Кавказской пленнице» Владимир Этуш вспоминал так:

«Гайдай хотел, чтобы Саахов был гротескным, пародийным. Я понимал его... Но не мог с этим согласиться. В фильме играла знаменитая тройка - Никулин, Вицин, Моргунов. Соревноваться с ними, пытаться «урвать свое» было бы с моей стороны, мягко говоря, неумно. Я должен был положить своего Саахова на другую чашу весов. Важен в этом смысле был наш спор с Гайдаем по поводу сцены, когда Саахова обливают водой. Гайдай предлагал в этом эпизоде максимум эксцентрики. Я же предложил серьезность. Ведь мой Саахов серьезен, он не понимает, как можно отвергать его ухаживания. Сцену отсняли, и единственной уступкой Гайдаю остался цветок за ухом, который, однако, лишь подчеркивал мою серьезность, и это - я был счастлив убедиться - дало нужный комический эффект...

Внешне - по жестам, мимике, голосу - я играл конкретного человека. Своего хорошего знакомого, живущего в одной из кавказских республик. Рисунок роли я списал с него. И очень беспокоился, как бы он не узнал себя и не обиделся. Этот мой знакомый, кстати, был на просмотре фильма и не узнал себя. Очень хвалил фильм и сказал: «Слюшай, замэчатэльно! Как похожэ, как похожэ! Я сам знал таких, такие у нас на Кавказе в Нагорном Карабахе живут!..»

Другой мой приятель - к тому времени я уже сыграл кавказцев в нескольких фильмах - советовал: «Ты на Кавказ не езжай - тебя там убьют». А когда я сыграл Саахова, этот же товарищ сказал: «Ну вот, теперь тебе и на Кавказ не надо ехать - они тебя в Москве убьют». Разрешилось все мирно, на рынке. Меня очень дружелюбно приняли. Угощали наперебой...»

СПРАВКА «КП»

Владимир Этуш родился 6 мая 1923 года в Москве. Первой женой артиста стала актриса-первокурсница Нинель Мышкова, супруги расстались через несколько лет. С 1945 по 1950 год Этуш жил гражданским браком с актрисой своего Театра имени Вахтангова Еленой Измайловой. Причем он отбил ее у самого сына вождя Василия Сталина. С этой женщиной расстался из-за ревности.

Вторую законную жену Нину Крайнову встретил в 1954 году в Баку. Она была преподавателем английского языка. Нина родила актеру в 1955 году единственную дочь Раису. Они прожили вместе 46 лет. Смерть жены в 2000 году актер переживал тяжело. Но в 80 лет вновь связал себя узами брака с одной из своих поклонниц, которая часто приходила в театр, чтобы увидеть его игру, - Еленой Горбуновой.

Дочь Раиса тоже стала актрисой. Но потом уехала с третьим мужем в США, где живет сейчас. Внук Этуша, 23-летний Джеймс-Владимир, также живет в США, работает официантом и учится в колледже на экономиста.

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