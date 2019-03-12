На прощании с Владимиром Этушем звучала музыка Баха - только та, которую он любил

В Театре им. Вахтангова есть свой канон траурных церемоний. Никаких торжественный речей со сцены. Поэтому на прощании звучала только музыка, которую любил Владимир Этуш (Иоганн Себатьян Бах и песни Мирей Матье), его голос из фонотеки самых разных ролей. В зрительном зале в почетном карауле - артисты театра. В фойе - выставка фотографий из спектаклей, в которых играл Владимир Абрамович.

В Театре им. Вахтангова есть свой канон траурных церемоний. Никаких торжественный речей со сценыФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Среди артистов, которые пришли проститься с Этушем, в основном выпускники Щукинского училища, в котором Этуш преподавал ровно столько же лет, сколько работал в Театре им. Вахтангова - с 1945 года. Так или иначе все щукинцы имели счастье (а бывало, что и несчастье) сталкиваться с Этушем-педагогом. А он бывал разным: строгим, но добрым, очень эмоциональным и одновременно сдержанным. Комедийный актер с некомедийным характером. На глупый вопрос или реплику, неточный актерский этюд он реагировал мгновенно и резко, правда, потом обязательно извинялся «за пригорки своего характера».

С женой Еленой Владимир Этуш прожил почти 20 лет в любви и заботе.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Этуша-педагога вспоминали Наталья Варлей, Сергей Маковецкий, Юлия Рутберг, Евгения Симонова. Актрисы рассказывали, как он ценил женскую красоту. Почти каждой делал комплимент - хотя бы взглядом. На вступительных экзаменах смущенных абитуриенток просил поднять юбку, чтобы оценить ножки. Ибо считал, что актриса не может быть с кривыми ногами.

Сергей Маковецкий и Ирина КупченкоФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

И все-таки актерские устремления у него были всегда сильнее, чем преподавательские. И театр для него был важнее, чем кино. Сергей Маковецкий напомнил, что Этуш до последнего стремился получить новые роли. Евгений Князев сказал, что ждал встречи с Владимиром Абрамовичем на спектакле «Бенефис» 14 марта: «Несмотря на возраст и физическую слабость, он собирался играть на сцене до последнего дня. Было ощущение, что он наполнялся энергией от зрителей, и это давало ему силы. Увы, сегодня на сцене - его последний бенефис». Князев рассказал, как Этуш в бытность ректором Щукинского училища отвоевал здание, где сейчас находится режиссерский факультет. И когда в здание вселялись студенты и преподаватели, Владимир Абрамович принес сундук, в который сумел якобы заключить дух вахтанговской сцены. Ему поверили.

Сергей Маковецкий пришел проститься с коллегой по театру и учителем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пришел на прощание актер Алексей Панин, который играл с Этушем в антрепризном спектакле «Неаполитанские страсти». Панин побаивался Владимира Абрамовича. «Я по характеру разгильдяй, - честно признался Алексей. - А Этуш мало того что народный артист, аксакал сцены и ветеран войны - то есть в нем букет достоинств, так еще и человек крайне ответственный и дисциплинированный. Но, как ни странно, он меня полюбил и переживал за меня, когда я что-нибудь отчебучу. Он всегда был на моей стороне».

Людмила Максакова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По традиции гроб с телом артиста проводили под аплодисменты.

А 13 марта прах Владимира Абрамовича Этуша будет захоронен на старом участке Новодевичьего кладбища в семейной могиле, где покоятся его родители, недалеко от могилы Николая Васильевича Гоголя. Такова была воля артиста. Он говорил, что на надгробии родных обязательно появится и его имя.

Пришел на прощание актер Алексей Панин, который играл с Этушем в антрепризном спектакле «Неаполитанские страсти»Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

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