Помпео заявил, что все дипломаты США покинули Венесуэлу

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-14T21:24:01+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что все дипломаты США покинули Венесуэлу.

Ранее стало известно, что Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. В Каракасе считают, что присутствие американцев в боливарианской республике «угрожает стабильности в стране».

При этом, США отозвали большую часть сотрудников своего посольства в Каракасе еще в январе. А ранее во вторник госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявил о том, что Вашингтон до конца текущей недели отзовет и всех оставшихся в Венесуэле дипломатов.

А несколькими днями ранее стало известно о том, что ФРГ сокращает число дипломатов в Венесуэле. Представитель МИД страны сообщил, что остающиеся сотрудники по мере возможностей продолжат заботиться о находящихся в Боливарианской республики гражданах Германии. При этом, в МИД Германии не уточнили, на сколько будет сокращено количество сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU