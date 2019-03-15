2019-03-15T11:44:12+03:00
Происшествия

Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в стрельбе

Правоохранители считают, что поймали всех организаторов теракта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Четверо подозреваемых в организации теракта задержаныЧетверо подозреваемых в организации теракта задержаныФото: REUTERS
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Полиция Новой Зеландии прекратила поиски подозреваемых в организации стрельбы в мечетях Крайстчерча. В правоохранительных органах считают, что поймали всех участников нападения. Соответствующее заявление сделал комиссар полиции города Майк Буш.

Он напомнил, что ранее полицейские задержали четырех подозреваемых - трех мужчин и одну женщину, по меньшей мере один из которых является гражданином Австралии. Причем никто из преступников ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов или списки экстремистов. Между тем, одному из них теперь уже предъявлено обвинение в убийстве, передает CNN.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

Напомним, что утром в пятницу, 15 марта, группа неизвестных атаковала сразу две мечети в городе Крайстчерч, в результате чего погибли не менее 49 человек. Одним из нападавших, предположительно, является уроженец Австралии Брентон Таррант, который прямо перед случившемся опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, посвященный превосходству белой расы.

Сайт kp.ru писал о том, что после инцидента со стрельбой близ мечетей нашли также автомобиль с несколькими взрывными устройствами, которые преступники просто не успели привести в действие. Еще несколько подозрительных сумок после обнаружили возле городского вокзала в Окленде - их ликвидировали контролируемым взрывом.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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