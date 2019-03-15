Американцы сняли флаг США со своего посольства в Венесуэле

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-15T12:30:46+03:00

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Представители Соединенных Штатов сняли свой государственный флаг с флагштока, расположенного на территории американского посольства в Каракасе. Церемония состоялась в минувший четверг, 14 марта, незадолго до того, как все сотрудники данного диппредставительства окончательно покинули Венесуэлу.

На кадрах записи, опубликованной телеканалом TVV на странице в Twitter, хорошо видно, как мужчина в военной форме с аккуратно сложенным флагом в руках неспешно подходит к стоящему у входа в посольство дипломату. После этого они обмениваются несколькими словами и вместе заходят внутрь здания.

С посольства США в Каракасе сняли флаг.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам госсекретаря США Майка Помпео, в тот же день посольство покинули все сотрудники. Более того, по всей Венесуэле не осталось ни одного американского дипломата. Большую их часть Вашингтон отозвал еще в январе, а остальных пообещал вывезти до конца текущей недели. Причиной же в Белом доме назвали ухудшение ситуации в Венесуэле.

В самом Каракасе после таких заявлений сократили время, отведенное дипломатам на то, чтобы покинуть республику, до 72 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU