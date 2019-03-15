2019-03-15T18:35:06+03:00
В мире

Порошенко оговорился и поддержал врагов страны

Лидер Незалежной рассказал в своей речи о роли военнослужащих
Елена Гильманова
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Порошенко оговорился и поддержал врагов страныПорошенко оговорился и поддержал врагов страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выступая в Закарпатье, президент Украины Петр Порошенко оговорился и выразил благодарность тем, кто защищал врагов страны.

«Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край, и всю Украину», - заявил Порошенко.

В своей речи глава Незалежной уделил особое внимание военнослужащим и их роли в защите государства. Он также отметил, что врагами государства считает Россию и бедность.

Порошенко оговаривается не в первый раз. Так в феврале прошлого года он снова стал объектом для насмешек в соцсетях. Украинский лидер во время агитационной речи назвал свою страну «агрессором». Тогда он заявил, что «должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору».

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в связи с которыми начали говорить о возможном побеге «гаранта» из страны. Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский.

5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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