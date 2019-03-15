Порошенко оговорился и поддержал врагов страны
Выступая в Закарпатье, президент Украины Петр Порошенко оговорился и выразил благодарность тем, кто защищал врагов страны.
«Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край, и всю Украину», - заявил Порошенко.
В своей речи глава Незалежной уделил особое внимание военнослужащим и их роли в защите государства. Он также отметил, что врагами государства считает Россию и бедность.
Порошенко оговаривается не в первый раз. Так в феврале прошлого года он снова стал объектом для насмешек в соцсетях. Украинский лидер во время агитационной речи назвал свою страну «агрессором». Тогда он заявил, что «должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору».
Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в связи с которыми начали говорить о возможном побеге «гаранта» из страны. Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский.
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ИСТОЧНИК KP.RU