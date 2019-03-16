Boeing может выпустить обновленное ПО для самолетов 737 MAX уже в марте

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-16T09:59:09+03:00

Самолет Boeing 737 MAX на подлете к аэропорту в Вашингтоне Фото: REUTERS

После авиакатастрофы в Эфиопии американская корпорация решила поторопиться с обновлением

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Американская корпорация Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) для своих самолетов 737 MAX уже через неделю или десять дней, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в компании.

Собеседники издания уточнили, что речь идет об обновлении противостопорной системы и дисплеев для пилотов. Программисты Boeing принялись исправлять ПО еще после крушения 737 MAX в Индонезии и собирались заниматься этой работой несколько месяцев, однако новая авиакатастрофа в Эфиопии вынудила их поторопиться.

Как писал сайт kp.ru, ране федеральное авиационное управление США (FAA) распорядилось запретить полеты лайнеров этой модели, от использования Boeing 737 MAX отказались многие авиакомпании по всему миру.

Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU