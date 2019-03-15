После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

СЕГОДНЯ 00:38 2019-03-15T00:56:26+03:00

Десятки авиакомпаний по всему миру уже ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров такого типа [видео]

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В четверг, 14 марта, американская корпорация Boeing объявила, что приостанавливает поставки своих самолетов 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, передает агентство Reuters.

Ранее федеральное авиационное управление США (FAA) распорядилось запретить полеты лайнеров этой модели, заявив о «некотором сходстве» крушения таких самолетов в Эфиопии и в Индонезии. Оба самолета были сравнительно новыми и разбились на стадии взлета.

Как писал сайт kp.ru, временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX уже ввели многие авиакомпании по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU