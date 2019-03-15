После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX
В четверг, 14 марта, американская корпорация Boeing объявила, что приостанавливает поставки своих самолетов 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, передает агентство Reuters.
Ранее федеральное авиационное управление США (FAA) распорядилось запретить полеты лайнеров этой модели, заявив о «некотором сходстве» крушения таких самолетов в Эфиопии и в Индонезии. Оба самолета были сравнительно новыми и разбились на стадии взлета.
Как писал сайт kp.ru, временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX уже ввели многие авиакомпании по всему миру.
Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.
Напомним, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.
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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».
Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).
Место крушения боинга в Эфиопии.
ИСТОЧНИК KP.RU