2019-03-15T00:56:26+03:00
Происшествия

После авиакатастрофы в Эфиопии Boeing приостановил поставки самолетов модели 737 MAX

Десятки авиакомпаний по всему миру уже ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров такого типа [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Самолет Boeing 737 MAXСамолет Boeing 737 MAXФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 14 марта, американская корпорация Boeing объявила, что приостанавливает поставки своих самолетов 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии, передает агентство Reuters.

Ранее федеральное авиационное управление США (FAA) распорядилось запретить полеты лайнеров этой модели, заявив о «некотором сходстве» крушения таких самолетов в Эфиопии и в Индонезии. Оба самолета были сравнительно новыми и разбились на стадии взлета.

Как писал сайт kp.ru, временный запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX уже ввели многие авиакомпании по всему миру.

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing-737 MAX-800, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

На борту лайнера находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил. Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крушение «Боинга» в Эфиопии: Правда ли, что США испытывают новейшие самолеты в странах третьего мира

В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава NASA поздравил экипаж «Союза» с успешным стартом к МКС
Эксперт: Результаты опроса ВЦИОМ в Крыму говорят, что в регионе по сей день полное единогласие по поводу событий «Крымской весны»
В Швеции задержали человека, подозреваемого в России в терроризме
Подразделения сирийской армии проводят плановые учения
Сенат решил отменить введенный Трампом режим ЧП
В Израиле засекли запуск двух ракет из Сектора Газа
В России годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%
Британский парламент проголосовал за продление срока Brexit
Кузнецова заявила об улучшающемся состоянии "девочки-маугли"
Помпео заявил, что все дипломаты США покинули Венесуэлу
Лавров назвал "наркотическим адом" попытку некоторых стран легализовать употребление марихуаны
В Мытищах объявлен план "Перехват" после убийства Геворга Туманяна
Матвиенко оценила мемы на законы о фейк-ньюс и госсимволах
YouTube заблокировал канал кандидата в президенты Украины Зеленского
США перебросили в Британию три бомбардировщика, способных нести ядерное оружие
СПЧ составил «портрет среднестатического бомжа» и предложил принимать их на работу без документов
Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Олега Клима
Татьяна Голикова поручила разработать рекомендации для диабетического питания в школах
Трамп пригрозил ЕС ввести пошлины на европейские товары
В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов
Президент Австрии рассказал о «хорошем разговоре» с Лавровым
В Аргентине назвали причину гибели подлодки San Juan