2019-03-17T00:54:48+03:00
Происшествия

Специалисты расшифровали данные речевого самописца разившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Обнаруженные на месте авиакатастрофы «черные ящики» ранее доставили во Францию
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во Францию«Черные ящики» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 доставили во ФранциюФото: REUTERS
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Специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) успешно извлекли и расшифровали данные одного из «черных ящиков» разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 MAX – речевого самописца.

Отмечается, что с аудиозаписями эксперты Бюро пока не ознакомились, но уже передали их команде эфиопской следователей. Работы по расшифровке второго «черного ящика», цифрового самописца параметров полета, продолжатся в воскресенье утром, передает ТАСС со ссылкой на сообщение BEA.

Как писал сайт kp.ru, обнаруженные на месте авиакатастрофы боровые самописцы доставили во Францию в четверг, 14 марта.

Напомним, 10 марта самолет Boeing-737 MAX-800 авиакомпании Ethiopian Airlines, вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби, рухнул на землю недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

Среди погибших – трое россиян: Екатерина и Александр Поляковы, а также Сергей Вяликов.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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