Reuters узнало, о чем говорили пилоты эфиопского Boeing 737 MAX перед крушением

СЕГОДНЯ 05:58 2019-03-17T06:22:31+03:00

По данным агентства, после взлета самолет набрал необычно высокую скорость, а потом экипаж сообщил о проблемах с управлением полетом

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Экипаж разбившегося в Эфиопии пассажирского лайнера Boeing 737 MAX перед крушением запрашивал у наземных диспетчеров разрешения набрать высоту из-за проблем с управлением полетом.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, ознакомившийся с записями переговоров авиадиспетчеров и экипажа. По его данным, после взлета самолет набрал необычно высокую скорость, потом пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом, и попросил разрешения набрать высоту в 14 тысяч футов (4 267 метров) над уровнем моря, это примерно 6,4 тысяч футов (1 951 метр) над аэропортом Аддис-Абебы.

Такие запросы, по словам экспертов, пилоты обычно делают, когда у них возникают проблемы на небольшой высоте, и им нужно пространство для маневра. Отмечается, что пилот, скорее всего, хотел избежать полета над местностью со сложным рельефом, ведь вокруг Аддис-Абебы – холмы, а севернее расположена горная цепь Энтото.

Вскоре после этого запросил разрешения экстренно вернуться в аэропорт вылета, и связь с ним пропала. Самолет исчез с радаров, как уточнил собеседник Reuters, на высоте 10,8 тысячи футов (3 292 метра) над уровнем моря.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 марта вылетевший из Аддис-Абебы в Найроби Boeing-737 MAX-800 рухнул на землю в районе вулкана Бишофту недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек – 149 пассажиров и восемь членов экипажа – из 33 разных стран. Никто не выжил.

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В воскресенье 10 марта, едва вылетев из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, рухнул один из самых современных лайнеров американской корпорации «Боинг».

Это уже второе ЧП с Боингом-737 MAX-800. 29 октября 2018 года в Индонезии через 13 минут после взлета рухнул точно такой же лайнер, погибли 189 человек. Авиаэксперты считают, что обе катастрофы - очень похожи. А в Интернете появились конспирологические версии: американцы специально отправляют на рынки стран третьего мира новые лайнеры, чтобы испытать их (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU