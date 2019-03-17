Организацией похорон Началовой займутся коллеги-артисты

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-17T09:34:43+03:00

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Узнав о смерти 38-летней Юли Началовой (девушка после пяти дней в коме, будучи диабетиком, не перенесла операцию на ноге, которая должна была убрать гангрену на ноге-Ред.), Николай Басков призвал коллег оказать помощь ее семье.

Сейчас музыканты ищут для артистки место на кладбище. Коллеги певицы уже готовы предоставить транспорт для похорон и церемонии прощания. Окажут артисты помощь семье покойной коллеги и с местом для поминок.

Часть расходов по похоронам Юлии Началовой, которые, предварительно пройдут во вторник, взял на себя телеканал «Россия-1», где Началова вела «Субботний вечер» и была наставником в шоу «Один в один».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU