Организацией похорон Началовой займутся коллеги-артисты
Узнав о смерти 38-летней Юли Началовой (девушка после пяти дней в коме, будучи диабетиком, не перенесла операцию на ноге, которая должна была убрать гангрену на ноге-Ред.), Николай Басков призвал коллег оказать помощь ее семье.
Сейчас музыканты ищут для артистки место на кладбище. Коллеги певицы уже готовы предоставить транспорт для похорон и церемонии прощания. Окажут артисты помощь семье покойной коллеги и с местом для поминок.
Часть расходов по похоронам Юлии Началовой, которые, предварительно пройдут во вторник, взял на себя телеканал «Россия-1», где Началова вела «Субботний вечер» и была наставником в шоу «Один в один».
Умерла певица Юлия Началова.
ИСТОЧНИК KP.RU