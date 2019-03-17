«Браво, Юлечка»: В день смерти Началовой ее подопечный победил в финале шоу «Один в один»

В субботу, 16 марта не стало Юлии Началовой – певица скончалась в больнице после абсцесса. У артистки началось заражение крови после того, как она натерла ногу на съемках программы «Один в один». На шоу Юля была одной из звездных наставниц. Так совпало, что в день ее смерти в эфире телеканала Россия 1 вышла последняя программа с ее участием, финальное шоу, в котором определялся победитель сезона. Им стал подопечный Юлии Павел Крюков, изображавший Григория Лепса.

Съемки программы проходили 5 марта, накануне госпитализации Началовой. Павел Крюков победил после того, как исполнил песню Лепса «Я тебя не люблю». На протяжении всего сезона зрители наблюдали, как Юля трогательно опекала Павла и вела его к победе.

odin_v_odin_show Победителем народного сезона шоу "Один в один" стал 25-летний Павел Крюков из Омска

В той же программе Юля тоже представила пародию: вместе с Иракли она спела песню «Королева». Иракли изобразил Леонида Агутина, а Началова – Анжелику Варум. Ее голос звучал настолько похоже, что сидевшие в жюри шоумен Тимур Родригез и актер Юрий Стоянов начали ей аплодировать и кричать: «Браво, Юлечка!».

Иракли изобразил Леонида Агутина, а Началова – Анжелику Варум. Фото: кадр видео.

Вместе с Иракли Началова спела песню «Королева». Фото: кадр видео.

В шоу «Один в один» певица начала участвовать в 2014 году. Тогда выяснилось, что она обладает не только прекрасным голосом, но и даром пародии. После нескольких сезонов она получила приглашение участвовать в шоу в качестве звездного наставника. В одном из выпусков шоу она перевоплотилась в Аллу Пугачеву. Примадонна российской эстрады очень эмоционально отреагировала на смерть Началовой

- Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка, — написала Пугачева в Инстаграме 16 марта.

Юля перевоплотилась в Анжелику Варум образца 1997 года. Фото: кадр видео.

На сцене Иракли нежно обнял свою партнершу. Фото: кадр видео.

Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц 16 марта. Певица умерла, не приходя в сознание - с 11 марта она находилась в состоянии искусственной комы. У Юлии началось заражение крови из-за того, что она натерла ногу. По словам друзей, певица заливала ранку ледокаином и не обращала на нее внимания, полагая, что все пройдет само собой. Однако из-за того что у нее был диабет, рана не заживала. Перед госпитализацией у артистки резко подскочил уровень сахара в крови, ей стало плохо. Врачи до последнего боролись за жизнь Началовой.