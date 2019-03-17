Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-17T13:48:42+03:00

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Российскую певицу Юлию Началову, которая в минувшую субботу скончалась в одной из московских больниц на 39-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания с артисткой состоится во вторник, 19 марта, сообщают в московской мэрии.

Напомним, печальную новость о смерти Юлии Началовой сообщила PR-директор певицы Анна Исаева. «Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала она на своей странице в Instagram.

Еще несколько дней назад, 11 марта, российская певица попала в одну из московских клиник. При этом, точной информации о причинах госпитализации не было. Между тем, сама 38-летняя певица рассказывала о том, что страдает подагрой, а, по словам близких девушки, у нее были сахарный диабет и системная красная волчанка.

По словам отца исполнительницы, Виктора Началова, Юлия умерла из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. По словам мужчины, дочь до последнего не приходила в сознание. Проститься с ней они так и не успели

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU