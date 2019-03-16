Юля Началова умерла в окружении семьи

СЕГОДНЯ 20:59 2019-03-16T21:01:46+03:00

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Родители скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой были рядом с дочерью до ее последнего вздоха. До последнего вздоха за жизнь артистки боролись и врачи.

Сердце Юли остановилось в 18:20. Семья и близкие знаменитости в настоящее время находятся в больнице, рассказал "КП" источник в медицинских кругах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

Предварительно, Юлия Началова умерла из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей, сообщил отец певицы Виктор Началов. По словам мужчины, дочь до последнего не приходила в сознание. Проститься с ней они так и не успели.

Ранее Началов подтвердил информацию об операции на ноге певицы. "Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать", - заявлял композитор.

Операция на ноге длилась около двух часов. По некоторым данным, хирургическое вмешательство проводили специалисты из разных клиник - хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й.

В итоге организм не выдержал операции, которую артистке сделали некоторое время назад. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - поведала пиар-менеджер Юлии.

Пять дней вся страна с замиранием сердца следила о состоянии здоровья певицы. Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии в Москве. Позже пиарщики певицы заявили, что ничего серьезного не случилось и даже утверждали, что Юлия находится в Риме. Однако в этот же день им пришлось обнародовать неоспоримый факт - Началова в больнице. 38-летняя певица страдала подагрой. Кроме того, у нее обнаружили сахарный диабет и системную красную волчанку. Она сделала ряд пластических операций.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU