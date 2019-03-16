Юля Началова умерла в окружении семьи
Родители скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой были рядом с дочерью до ее последнего вздоха. До последнего вздоха за жизнь артистки боролись и врачи.
Сердце Юли остановилось в 18:20. Семья и близкие знаменитости в настоящее время находятся в больнице, рассказал "КП" источник в медицинских кругах.
Умерла певица Юлия Началова.
Предварительно, Юлия Началова умерла из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей, сообщил отец певицы Виктор Началов. По словам мужчины, дочь до последнего не приходила в сознание. Проститься с ней они так и не успели.
Ранее Началов подтвердил информацию об операции на ноге певицы. "Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать", - заявлял композитор.
Операция на ноге длилась около двух часов. По некоторым данным, хирургическое вмешательство проводили специалисты из разных клиник - хирург из Боткинской больницы и онколог из 40-й.
В итоге организм не выдержал операции, которую артистке сделали некоторое время назад. "Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - поведала пиар-менеджер Юлии.
Пять дней вся страна с замиранием сердца следила о состоянии здоровья певицы. Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии в Москве. Позже пиарщики певицы заявили, что ничего серьезного не случилось и даже утверждали, что Юлия находится в Риме. Однако в этот же день им пришлось обнародовать неоспоримый факт - Началова в больнице. 38-летняя певица страдала подагрой. Кроме того, у нее обнаружили сахарный диабет и системную красную волчанку. Она сделала ряд пластических операций.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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