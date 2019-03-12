Американский бизнес объявляет бойкот ПМЭФ из-за дела Baring Vostok

Американские бизнесмены и чиновники грозят объявить бойкот Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) и отказаться от участия в нем в июне. Такая категоричность связана с арестом в России основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, пишет Financial Times. Калви и несколько его партнеров обвиняют в мошенничестве. По мнению следствия, под видом сделки с акциями они похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд. рублей.

Свои поездки в Россию уже отменили несколько крупных американских компаний. Те холдинги, которые работают в нашей стране, проводят консультации по безопасности для своих сотрудников, находящихся в РФ.

Посол США в России Джон Хантсман оказался солидарен с американскими бизнесменами и заявил, что не намерен участвовать в форуме, пока Майкл Калви находится под арестом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что в Кремле знают об опасениях представителей зарубежного бизнеса в связи с делом Baring Vostok. А информация о возможном бойкоте регулярно появляется накануне проведения ПМЭФ или Восточного экономического форума, но затем так и не находит реального подтверждения.

- Нам об этом известно, и вы знаете, что каждый раз мы заверяем торгово-экономических партнеров, что Россия была, есть и остается приверженной основной цели — созданию максимально комфортных условий для иностранного бизнеса в нашей стране для иностранных инвесторов, - подчеркнул Песков. - Каждый год предрекается какой-то бойкот, но все эти сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году.

Американская делегация на Петербургском форуме является одной из крупнейших, отмечают представители оргкомитета ПМЭФ. Предполагается, что если число делегатов от США и сократится, то незначительно.

- Подобные сообщения появляются неслучайно, поэтому, полагаю, что в этом году американская делегация на ПМЭФ не появится. Это решение поддержит Госдеп США. Кроме того, к американскому бойкоту могут присоединиться и европейцы. Если ты действуешь в коалиции, то это выглядит куда легитимней, чем в одиночку, - сказал «КП» экономист Денис Ракша. - А что касается дела Baring Vostok, то в масштабах экономики приток иностранных инвестиций из-за ареста Майкла Калвисильно не сократится. Объем зарубежных инвестиций и так был не слишком большой, и он уже давно направлен на те проекты, где задействовано государство — имеются госгарантии или госучастие. Здесь больше шума, чем реального удара по российской экономике.

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