2019-03-16T08:25:12+03:00
Происшествия

Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча: старик погиб, заслонив собой от пуль другого человека

71-летний Дауд Наби иммигрировал в Новую Зеландию из Афганистана в 1980-х годах, и до последнего дня жизни помогал беженцам [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Омар Наби показывает журналистам фотографию отцаОмар Наби показывает журналистам фотографию отцаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Одной из жертв кровавой расправы над мусульманами в мечетях новозеландского города Крайстчерч стал 71-летний Дауд Наби, который заслонил собой от пуль другого человека. Старик спас чужую жизнь ценой своей.

Его сын Омар Наби рассказал телеканалу NBC News, что в тот страшный день пропустил пятничную молитву из-за работы, а когда услышал о стрельбе в мечети, тут же позвонил отцу, но тот уже не мог взять трубку…

Дауд Наби вместе с детьми иммигрировал в Новую Зеландию из Афганистана в 1980-х годах, и всю жизнь помогал беженцам. Не только своим землякам – всем.

«Будь вы из Палестины, Ирака, Сирии – он был первым, кто протянет руку помощи», - вспоминает 43-летний Омар от отце, показывая журналистам его фотографию.

Дауд Наби, дедушка девяти внуков, был очень щедрым человеком. И погиб, как настоящий герой.

Брат Омара, Яма Наби, тоже демонстрирует журналистам снимок героически погибшего отца с одним из его девяти внуков Фото: REUTERS

Брат Омара, Яма Наби, тоже демонстрирует журналистам снимок героически погибшего отца с одним из его девяти внуковФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба в мечетях в Новой Зеландии: погибли 49 прихожан, преступники задержаны

Один из нападавших - уроженец Австралии Брентон Таррант, мотивом послужила расовая и религиозная ненависть к мигрантам (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Убийцы вели трансляцию из мечетей

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения (подробности).

Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу в городе Хейстингс
Мадуро назвал атаку на энергосистему Венесуэлы терактом со стороны США
Умер Уильям Мервин - дважды лауреат Пулитцеровской премии
"Яндекс" приступил к тестированию собственной социальной сети
National Interest заявил, что Россия обошла Запад в санкционной войне
Погода в Москве на 16 марта 2019 года: ожидается снег с дождем
В Ираке из-за утечки хлора пострадали около 90 человек
В Сети появилось видео перепалки Порошенко с пенсионером, «поблагодарившего» его за бедность
Бывший сотрудник Пентагона признался в шпионаже на Китай
С космодрома во Флориде стартовала ракета Delta IV с военным спутником
Франция потребовала, чтобы Британия объяснила перенос сроков Brexit
Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50
Telegraph: Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку
В Индии решили переснять «Форреста Гампа»
Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России
ЧМ – 2018 по футболу в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории
Уволенный со скандалом Джеймс Ганн продолжит съемки третьей части «Стражей галактики»
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене ЧП
На Останкинской телебашне погасли огни в знак траура по жертвам атаки в Новой Зеландии
В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы
«Аэрофлот» призвал пассажиров к пунктуальности
МИД России пообещал «практический ответ» на новые санкции США и Канады
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границе России
Порошенко жестко ответил пенсионеру, «поблагодарившего» его за бедность