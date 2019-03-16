Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча: старик погиб, заслонив собой от пуль другого человека

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-16T08:25:12+03:00

71-летний Дауд Наби иммигрировал в Новую Зеландию из Афганистана в 1980-х годах, и до последнего дня жизни помогал беженцам [видео]

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Одной из жертв кровавой расправы над мусульманами в мечетях новозеландского города Крайстчерч стал 71-летний Дауд Наби, который заслонил собой от пуль другого человека. Старик спас чужую жизнь ценой своей.

Его сын Омар Наби рассказал телеканалу NBC News, что в тот страшный день пропустил пятничную молитву из-за работы, а когда услышал о стрельбе в мечети, тут же позвонил отцу, но тот уже не мог взять трубку…

Дауд Наби вместе с детьми иммигрировал в Новую Зеландию из Афганистана в 1980-х годах, и всю жизнь помогал беженцам. Не только своим землякам – всем.

«Будь вы из Палестины, Ирака, Сирии – он был первым, кто протянет руку помощи», - вспоминает 43-летний Омар от отце, показывая журналистам его фотографию.

Дауд Наби, дедушка девяти внуков, был очень щедрым человеком. И погиб, как настоящий герой.

Брат Омара, Яма Наби, тоже демонстрирует журналистам снимок героически погибшего отца с одним из его девяти внуковФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. Только в одной из них в тот момент находилось около 300 прихожан. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

Предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории страны.

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Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697316" frameborder="0"></iframe> Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

ИСТОЧНИК KP.RU