Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-20T09:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Соответствующая инициатива была озвучена политиком вскоре после его вступления на руководящий пост.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев в ходе выступления на совместном заседании палат парламента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 20 марта, здесь же прошла присяга Токаева в качестве главы республики. Он будет занимать этот пост вплоть до проведения следующих президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.

Сам Нурсултан Назарбаев еще во вторник объявил о досрочном сложении своих полномочий в качестве лидера Казахстана. Политик останется главой Совет безопасности и руководителем партии "Нур Отан".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698197" frameborder="0"></iframe> Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU