2019-03-20T09:55:03+03:00
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

По мнению нового президента республики, Астана должна сменить название на Нурсултан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Касым-Жомарт ТокаевКасым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан в честь первого главы государства Нурсултана Назарбаева. Соответствующая инициатива была озвучена политиком вскоре после его вступления на руководящий пост.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев в ходе выступления на совместном заседании палат парламента.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду, 20 марта, здесь же прошла присяга Токаева в качестве главы республики. Он будет занимать этот пост вплоть до проведения следующих президентских выборов, которые запланированы на 2020 год.

Сам Нурсултан Назарбаев еще во вторник объявил о досрочном сложении своих полномочий в качестве лидера Казахстана. Политик останется главой Совет безопасности и руководителем партии "Нур Отан".

Касым-Жомарт Токаев принёс присягу народу республики и вступил в должность президента Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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