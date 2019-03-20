Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-20T17:13:21+03:00

С инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

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Депутаты маслихата (горсовета) Астаны единогласно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании города в Нурсултан.

"Переименование столицы Астаны в честь Нурсултана Назарбаева подчеркнет величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев", - приводит "Интерфакс" слова акима (главы администрации) Астаны Бахыта Султанова. Глава городского администрации также призвал депутатов "поддержать инициативу президента Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы".

Депутаты городского маслихата, в свою очередь, предложили, чтобы новое название столицы звучало как Нур-Султан. Данное предложение будет рассмотрено ономастической комиссией.

С инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, этот шаг необходим, чтобы увековечить память первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который на этой неделе ушел в отставку после 29 лет руководства страной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698113" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU