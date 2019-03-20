2019-03-20T17:13:21+03:00
В мире

Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан

По словам главы администрации столицы Казахстана Бахыта Султанова, переименование города "подчеркнет величие политической мудрости" Нурсултана Назарбаева
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments14
С инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевС инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутаты маслихата (горсовета) Астаны единогласно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании города в Нурсултан.

"Переименование столицы Астаны в честь Нурсултана Назарбаева подчеркнет величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев", - приводит "Интерфакс" слова акима (главы администрации) Астаны Бахыта Султанова. Глава городского администрации также призвал депутатов "поддержать инициативу президента Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы".

Депутаты городского маслихата, в свою очередь, предложили, чтобы новое название столицы звучало как Нур-Султан. Данное предложение будет рассмотрено ономастической комиссией.

С инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, этот шаг необходим, чтобы увековечить память первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который на этой неделе ушел в отставку после 29 лет руководства страной.

Казахстан: Президент Назарбаев заявил об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели
МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге
Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме
Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов
Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами
Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится