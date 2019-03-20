Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан
Депутаты маслихата (горсовета) Астаны единогласно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании города в Нурсултан.
"Переименование столицы Астаны в честь Нурсултана Назарбаева подчеркнет величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев", - приводит "Интерфакс" слова акима (главы администрации) Астаны Бахыта Султанова. Глава городского администрации также призвал депутатов "поддержать инициативу президента Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы".
Депутаты городского маслихата, в свою очередь, предложили, чтобы новое название столицы звучало как Нур-Султан. Данное предложение будет рассмотрено ономастической комиссией.
С инициативой о переименовании столицы Казахстана в Нурсултан ранее выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, этот шаг необходим, чтобы увековечить память первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который на этой неделе ушел в отставку после 29 лет руководства страной.
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ИСТОЧНИК KP.RU